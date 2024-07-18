Темнота в три дня и не только: чем неудобен переход на зимнее время

Украинцам придется больше времени проводить в темноте, теперь не только из-за отключений

Недавно Верховная Рада отменила переход на летнее и зимнее время, причем решила сделать постоянным именно последнее. Это крайне неудобно для большинства украинцев и приведет к тому, что начнет раньше рассветать и темнеть.

Разговоры об этом велись годами, но сейчас нардепы уже определились и почему-то не в пользу комфорта народа. О неудобстве перехода на зимнее время уже много говорилось раньше. Есть даже старая петиция с 2021 года, в которой обосновали необходимость оставления летнего времени.

Чем неудобен перевод стрелок на зимнее время

При переходе на зимнее время (UTS+2) большинство украинцев столкнутся с дискомфортом. Особенно это касается живущих на востоке.

Если зимнее время установится постоянно, то в некоторых областях в холодное время года уже в 15:30 будет темно. А это время, когда большинство украинцев работают, а дети до сих пор в школах и детсадах.

Летом ситуация тоже будет не лучше. Уже в 21 вечера будет темно. Такие невеселые перемены ждут жителей следующих областей:

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Запорожская;

Сумская;

Черниговская;

Днепропетровская.

Раннее наступление ночи на улицах не единственная проблема. Украинцам также придется привыкать к ранним рассветам. На крайнем востоке Солнце будет подниматься в три ночи. Именно в этот период у людей самый глубокий сон. Его прерывание может негативно отразиться на состоянии здоровья.

Раннее наступление вечера в условиях регулярных отключений света может добавить еще больше дискомфорта в обычную жизнь украинцев. Гораздо раньше придется использовать искусственное освещение. Это неудобно и дорого.

Напомним, ранее нардепы приняли решение установить единое время и отказаться от летнего и зимнего времени. В последний раз стрелки переведут в последнее воскресенье октября. Это решение возмутило многих украинцев. Они сходятся во мнении, что летнее время в Украине будет уместнее.

"Телеграф" ранее писал, как на решение нардепов о переходе на зимнее время отреагировал журналист и экс-нардеп Виталий Чепинога. Он вспомнил анекдот о борделе.