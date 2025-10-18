Стопами Израиля? Европа сделала США предложение по Украине — СМИ

Премьер Стармер и канцлер Мерц предложили, как должно выглядеть соглашение, которое приблизит конец войны

В Европе заговорили о разработке мирного плана по войне в Украине по образцу соглашения Сектора Газа и Израиля. Премьер-министр Британии Кир Стармер предложил сотрудничество США для достижения этой цели.

Что нужно знать:

За день до заявлений европейских политиков о мирном соглашении, как в Газе, состоялась встреча Зеленского и Трампа

Президент Украины провел телефонный разговор с лидерами Европы 17 октября

Европейские политики предложили США сотрудничество

Как пишет Axios, Стармер предложил Европе разработать мирное соглашение для Украины совместно с США. Взять за основу хотят 20 пункт договора между Израилем и ХАМАС.

По словам издания, разговор Зеленского с европейскими лидерами имел свои результаты. Но, учитывая то, что они после этого начали заявлять о поддержке Украины, можно предположить, что беседа лицом к лицу Трампа и Зеленского прошла не очень хорошо.

"В ходе разговора Зеленского с европейскими лидерами Стармер предложил совместно с США работать над мирным планом для Украины по образцу 20-пунктного плана Трампа для Газы", — говорится в материале.

В то же время, генсек НАТО Марк Рютте предложил срочно провести следующий разговор между европейскими советниками по национальной безопасности в течение выходных. Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил необходимость мирного соглашения для Украины.

Как пишет Deutsche Welle, Мерц принимал участие в телефонном разговоре лидеров 17 октября. В ходе переговоров он подчеркнул, что необходимо давление на Москву с помощью санкций и использования замороженных российских активов.

"Владимир Зеленский пользуется полной поддержкой Германии и наших европейских друзей на пути к миру", — процитировал Мерца представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.

Отметим, что 9 октября Израиль и ХАМАС подписали соглашение о первом этапе мирного плана, предложенном президентом США Дональдом Трампом. Согласно ему уже прекратились боевые действия и состоялись обмены пленными.

Что предшествовало

Зеленский и Трамп встретились в Белом доме 17 октября. Сначала была общая пресс-конференция, во время которой украинский лидер подчеркнул, что Киеву нужны ракеты Tomahawk. Он предложил США оружейное соглашение. Однако Трамп сказал, что хочет закончить войну без "Томагавков". Более того, он призвал больше не поднимать эту тему, ведь это эскалация войны.

Далее проходила встреча лицом к лицу, о которой известно не много. Но разговор Зеленского с лидерами Европы и их заявления о поддержке могут свидетельствовать о том, что переговоры в Вашингтоне прошли не так, как хотел Киев.

