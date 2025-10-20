О встрече с Путиным, Tomahawk и возможном окончании войны. Главные заявления Зеленского

Украина приблизилась к возможному окончанию войны, уверен президент

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд новых заявлений по таким волнующим украинским темам как передача Украине Tomahawk, будущая судьба Донбасса и возможный энергетический кризис зимой. "Телеграф" подготовил для вас подборку главных цитат.

О возможности встречи с Путиным в Будапеште

Мы готовы к встрече в любом сработающем формате. Безусловно, я считаю, что главное это результат. Я не считаю, что Будапешт – лучшая площадка для этой встречи. Было много разных достойных вариантов – и это Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция. Я не считаю, что премьер-министр, повсюду блокирующий Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное. Когда мы говорим о медиации, я не считаю, что действующий премьер-министр Венгрии имеет к этому, скажем так, адекватное отношение.

Если меня пригласят в Будапешт, если это будет приглашение в формате, когда мы встречаемся втроем, или, как это называется, shuttle diplomacy, президент Трамп встречается с Путиным, и президент Трамп встречается со мной, то в том или ином формате мы согласимся.

Зачем России нужен Донбасс

История в том, что "русские" говорят, что они провели вроде бы референдум среди "русских" людей на Донбассе и они вроде бы хотят в Россию. Но сначала была оккупация, а потом уже что-то происходило бесконтрольное и явно незаконное, что назвали "референдумом". Между началом оккупации и так называемым "референдумом" прошло 10 лет. Вы понимаете, в чем не совпадает? Господин Уиткофф говорит, что оно внесено в Конституцию. Поэтому я объяснил господину Уиткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-нибудь территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель.

Для чего Путину нужны административные границы Донбасса? Да ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнёт очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это. Крым стал жемчужиной? И это там нет никаких боевых действий. Нет, не стал. Это говорит об отношении. Я считаю, что у него сложная история, потому что он хочет показать, что он выиграл войну, и ему для этого нужны административные границы Донбасса. Но здесь есть момент. Кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует? Это будет точно – такая система там в России, которая постоянно возвращается к войне. Поэтому гарантии безопасности всегда были для нас номер один. Я всегда это говорил. На определенном этапе я поддержал безусловный сисфайер и другие инициативы Президента Трампа. Но мы хотим завершить войну. Справедливо и так, чтобы это было надежно. И сейчас мы в той точке, когда американский Президент дает Путину еще один шанс.

Как Украина может получить Tomahawk

То, что "русские" боятся решения по "томагавкам", это очевидно. Соответствующее оружие есть не только в США, и если США делают шаг вперед, русские понимают, что я договорюсь в Европе о томагавках и другом необходимом оружии. Путин звонил Трампу через "томагавки", через риторику Президента Трампа о "томагавках".

В комбинированных операциях Украины некоторый процент занимают дальнобойные ракеты, а большинство занимает украинское производство дронов и украинское производство ракет. У нас нет пока таких технологий, как "томагавки" или аналогичные ракеты, летящие на 1000 км, они есть у американцев. Так же когда, например, американская сторона говорит: "А что будет, если против нас, а у нас мало "томагавков"? А я объясняю, что в современной войне все используют именно так. Разжижают системы противовоздушной обороны не ракетами, а дронами. Поэтому, не дай Бог, что кто-то будет что-то применять против вас, но вы должны знать, что вам понадобятся десятки тысяч дронов. Потому я и сказал, что мы не только хотим купить ваши соответствующие ракеты, потому что у нас пока таких нет, но мы вам дадим дроны. Безусловно, у США серьезная индустрия, они и сами могут их производить. Но нужна практика в поле боя. США имеют большую индустрию, но сама индустрия говорит: "Вашей практики сегодня у нас нет. И, безусловно, ваши дроны сегодня самые лучшие". Поэтому я сказал, что мы готовы и продавать, и с учетом нашего партнерства, если мы можем иметь ваши ракеты, мы готовы давать. Пусть наши компании приезжают к вам и производите вместе производство, если вы хотите, чтобы это производилось не в Украине, а у вас. То есть, мы готовы.

Почему Украина не будет готовить наступление после прекращения войны

Они снова пересказывали русскую историю о том, что мы будто будем готовиться к наступлению, что вроде бы нельзя нам давать паузу. Я говорю: "Я просто не совсем понимаю, каким образом мы нарушим подписанные с вами гарантии безопасности, если у нас будет реальное завершение войны?" В качестве примера – Южная Корея, которая имеет гарантии безопасности США, и соответственно развивалась и развилась в крутую страну, а Северная Корея – это Северная Корея. И там же нет финального документа, там нет финального мирного соглашения на Корейском полуострове. Если же у нас будет соглашение такое фундаментальное, и такой долгий его путь, то кто может нарушать гарантии безопасности, кто себе враг? Если у меня нет мирного соглашения, но у нас есть остановка, прекращение огня, и есть сильные гарантии безопасности, что Путин не пойдет снова, зачем мне нарушать это? Наша позиция абсолютно логична, и на такой основе ее поддерживают многие наши партнеры.

Часть дружественных стран поддерживают Украину только на словах

Мы покупаем оружие через PURL. Других таких инициатив у нас пока нет. Это программа НАТО, и средства в нее вкладывают члены НАТО. Она открыта и это хорошо. И если быть откровенным: не все страны, даже те, которые очень проукраинские в своей риторике и публично, сейчас уже присоединились к программе PURL. Именно поэтому есть такие сильные друзья, которые во второй раз начали платить деньги на поставки в рамках этой программы.

Как работают санкции против России

Уже сейчас мы считаем, что в следующем году у России будет значительный дефицит – почти 100 миллиардов долларов. Мы видели документы – месяц назад эта цифра составляла 71 миллиард, но мы видим, что проблем у них действительно стало больше.

Какая разница между Зеленским и Путиным

Путин работает с Соединенными Штатами Америки, имея большие экономические предложения, имея ресурс не принадлежащей ему страны, но он ее использует как свою частную собственность. И любой человек, пришедший в политику на время, отведенное законом, а не на время отведенное Богом, понимает, что нельзя продавать или отдавать то, что тебе не принадлежит. Поэтому у нас разный подход с Российской Федерацией. Распродажей Украины никто не будет заниматься.

Что будет с газом и энергетикой

Есть положительные договоренности со Словакией и Америкой. Понимаем, где брать газ на сумму около 2 миллиардов долларов США. Если нам понадобится. Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на 2 миллиарда долларов США. Часть траншей мы нашли. Норвегия грантом по 100 миллионов долларов США, и выделит еще один январский транш. Еще несколько стран предоставляют соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками. Есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ.

Также американские энергетические компании желают выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект с американцами – как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь нужно договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого. Второй проект – это атомная энергетика. Есть 15 блоков, 6 из них оккупированы, но мы можем построить дополнительные 9 блоков в Украине, если будем сотрудничать с американцами. И третий проект – это нефть. Также велик интерес у Соединенных Штатов Америки. У нас есть труба Одесса-Броды. И США хотят, чтобы российский газ – ноль, и российская нефть – ноль. Вот такой подход.

Украина приблизилась к возможному окончанию войны

Мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история. Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди и, к сожалению, большие потери. Но это не сравнимо. Утраты, средства и размер войны нельзя просто сопоставить. Мы сражаемся с армией России. Поэтому эту войну так быстро окончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампа удалось многое на Ближнем Востоке и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины. Такое у него и в мире настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины. То есть есть такое настроение, а мы делаем в таком настроении какие-то шаги — "томагавки" и т.д., и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию.