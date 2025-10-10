Стекло для истребителей, иллюминаторы для кораблей и крах в 1996-м: как завод на Донбассе не пережил независимость

История крупнейшего стекольного завода Украины, который изготовлял рубиновые звезды для Кремля и стекло для истребителей и был уничтожен за несколько лет

Константиновский завод "Автостекло" поставлял продукцию для оборонки, производил зеркала для Кремлевского дворца и даже варил стекло для звезд на московских башнях. Предприятие, основанное бельгийцами еще в 1899 году, работало почти столетие – но после распада СССР не продержалось и десяти лет.

"Телеграф" рассказывает, как крупнейший стекольный завод в Украине прошел путь от зеркальной фабрики до банкротства, почему бельгийский капитал выбрал именно Константиновку и что осталось от легендарного предприятия сегодня.

Бельгийцы инвестировали 12 миллионов франков в Донбасс: как в 1899 году в Константиновке появилась зеркальная фабрика

Бывший гигант советской стекольной промышленности после потери госзаказов

В конце XIX века Константиновка стала настоящим магнитом для иностранных инвесторов. Бельгийская компания "Анонимное общество зеркальных заводов" увидела в донецком регионе огромный потенциал. В 1899 году они вложили 12 миллионов бельгийских франков в строительство стеклянного производства.

Новый завод получил название "Зеркальный". На первых порах здесь выпускали полированные стекла, зеркала и листовой строительный материал из цветного стекла – марблит. Но предприятие стремительно развивалось. За короткое время ассортимент расширился до 260 наименований.

Бельгийцы не ограничились одним заводом. Они построили в Константиновке целый промышленный кластер – стеклянный, бутылочный, химический, зеркальный и керамический заводы. В город приезжали бельгийские мастера, которые передавали свой опыт местным рабочим.

Параллельно в 1897 году возник еще один гигант – Константиновский стекольный завод, позже получивший имя Октябрьской Революции. К 1930 году его мощность достигала 3,5 миллионов квадратных метров стекла в год.

Как завод пережил национализацию, войну и украсил Кремль

Остатки производства, где создавали рубиновые звезды для Кремля и стекло для истребителей

События 1917 года кардинально изменили судьбу завода. Советская власть национализировала предприятие. Бельгийские владельцы потеряли свое детище, но производство продолжило работу.

В 1934 году завод получил новое название – "Автостекло". В том же году здесь изобрели уникальный высокопрочный сорт стекла, названный сталинитом. Этот материал стал настоящим прорывом в стекольной промышленности тех времен.

В 1937 году заводу достался особый заказ из Москвы. Стекловар Никанор Курочкин разработал специальный рецепт под названием "селеновый рубин". По этой технологии сварили 500 квадратных метров рубинового стекла толщиной 4-6 миллиметров. Варка стекла закончилась 20 сентября 1937 года — оно пошло на пять звезд московского Кремля.

Звезды Кремля

Вторая мировая война заставила эвакуировать производство в Сухой Лог. В 1943 году завод вернулся в Константиновку. Восстановление прошло быстро – предприятие предоставило первую продукцию.

В 1945 году рабочие выполнили экстренный фронтовой заказ. За короткое время изготовили 200 мощных отражателей для прожекторов. Их использовали во время штурма Зееловских высот при взятии Берлина.

Битва за Заеловские высоты

В 1959-1961 годах совместно с Химико-технологическим институтом имени Менделеева был разработан новый стройматериал – ситалл. Его получали из отходов металлургического производства – доменных шлаков с добавлением обыкновенного песка. Ситалл сочетал легкость, крепкость и долговечность.

Ситалл – новый стройматериал, который изобрели в Константиновке

Завод производил стекло для истребителей, вертолетов и бронетехники, а затем создал саркофаг для Мавзолея Ленина

В 1962 году на базе "Автостекла" был создан научно-исследовательский институт. Предприятие превратилось не просто в производство, а в мощный научно-производственный комплекс.

К началу 80-х годов ассортимент достиг более 200 видов продукции. Завод работал на разные отрасли экономики. Выпускали витринные стекла, листовой шлакоситал и иллюминаторы.

Особое место занимала оборонная промышленность. Почти половина всей продукции – 47% – поступала на военные нужды. Здесь производили стекло для истребителей, вертолетов, кораблей и бронетехники.

Завод выполнял и престижные заказы. Рабочие создали саркофаг для Мавзолея Ленина.

Саркофаг для мавзолея Ленина

Изготовили хрустальную чашу для фонтана на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Остекление и зеркала для Кремлевского дворца съездов тоже сделали в Константиновке.

Кремлевский дворец

В 1960 году в городе было создано еще одно предприятие – завод стеклянных и майоликовых изделий. Его сформировали путем объединения майоликового, зеркального производств и цеха елочных украшений. Здесь производили скульптуры, вазы, сервизы, зеркала. Около 30 наименований елочных игрушек – шары, сосульки, тематические наборы – расходились по всему Советскому Союзу.

На Константиновском стеклодельном заводе имени Октябрьской Революции также выпускали оконные стекла разных видов – бемское, матовое, цветное. Делали зеркала, стекло для фотопластинок, утолщенное стекло, цветное накладное стекло.

Без военных заказов не выживешь? Почему завод стал банкротом

На этом месте бельгийцы в 1899 году построили зеркальную фабрику за 12 миллионов франков.

Развал СССР стал роковым для "Автостекла". Военные заказы прекратились. Предприятие, десятилетиями работавшее преимущественно на оборонку, потеряло основного заказчика.

В 1996 году завод был признан банкротом. В течение последующих лет огромное производство, работавшее почти век, было снесено. На месте цехов, где когда-то варили стекло для кремлевских звезд и военной техники, остались пустые площадки.

Проходная завода

В сентябре 2000 года попытались спасти хоть часть производства. На основе трех цехов – 21-го, производившего сталинит, 26-го авиационного и 19-го зеркального – создали государственное предприятие "Спецтехстекло". Его включили в состав государственной корпорации "Укрстройматериалы".

Спецтехстекло – попытка спасти легендарный завод.

Константиновский стекольный завод, прекративший деятельность в 2005 году, тоже не пережил новых экономических реалий. Банкротство поставило точку в истории еще одного предприятия.

Завод стеклянных и майоликовых изделий продержался до 2000 года. Потом и он захлопнулся. Елочные игрушки из Константиновки, украшавшие новогодние елки миллионов семей, остались только воспоминанием.

Когда-то здесь работали тысячи человек и выпускали 200 видов продукции для всего СССР.

Бельгийские инвесторы, увидевшие в конце XIX века потенциал донецкого города, создали настоящий промышленный центр. Почти сто лет заводы Константиновки работали на полную мощность, давали работу тысячам людей, поставляли продукцию по всему СССР и за границу.

Константиновское "Автостекло" сегодня: на месте цехов, где варили стекло для Кремля, руины

Но новая экономическая эпоха оказалась безжалостной к гигантам советской индустрии. Продукция для обороны больше не была востребована в независимом государстве. Таким образом то, что строилось десятилетиями и пережило войны, исчезло через несколько лет.

Руины Константиновского завода

Ранее "Телеграф" рассказывал, как погиб гигант, который должен стать гордостью Винницы. На этом предприятии работало 11 тысяч человек, производили секретные лампы для ракет под расписку и легендарную игру "Ну, погоди!".