Monobank раздает еще 1,5 миллиона. Когда и как их можно будет получить

Гороховский обещает разыграть 1,5 млн грн среди подписчиков, но для этого нужно выполнить определенное условие

Беспрецедентная акция от Монобанка по поиску лимонов привлекла к продолжению. Соучредитель Monobank Олег Гороховский анонсировал новые призы от Монобанка, но без игры. Речь идет о 1,5 млн грн, но только часть доступна просто так.

Что нужно знать

Гороховский анонсировал розыгрыш – 10 призов по 50 000 грн каждый среди подписчиков его Telegram-канала.

Дата розыгрыша — воскресенье, 26 октября

Он пообещал дополнительный миллион, если количество подписчиков составит 1 млн

В своем телеграм-канале ОГо! Гороховский отметил, что к нему присоединились более 600 тысяч подписчиков за время охоты за лимонами. Очевидно, чтобы удержать аудиторию, он анонсировал розыгрыши.

Как благодарность за ваше внимание и для поддержания дополнительного интереса к каналу обещаю регулярно проводить розыгрыш среди подписчиков. Олег Гороховский, соучредитель Монобанка

Первый розыгрыш – в ближайшее воскресенье, 26 октября. Ожидается 10 призов по 50 000 гривен. Более того, поскольку количество его подписчиков приближается к миллиону, Гороховский анонсировал дополнительное вознаграждение — если будет миллион пользователей, то в призовой фонд прибавится еще миллион гривен.

Гороховский обещает еще миллион грн

По состоянию на 12 часов 23 октября, в его Телеграм-канале 919 459 подписчиков, так что осталось 80 541. Продолжаться ли подобные инициативы, Гороховский не разглашает.

Отметим, последняя игра по поиску лимонов привлекла более 3,5 млн. активных пользователей Монобанка. За 10 лимонов можно было получить Айфон, а для детей – сладости, за 50 лимонов – миллион гривен или поезда в Диснейленд. Миллион получил человек, который планирует потратить их на благотворительность и инвестиции.

"Телеграф" рассказывал, что в игре с поиском лимонов, к победителям и Монобанку были вопросы из-за розыгрыша подарков. Активное пользование Мономаркетом и заказ для поиска 51-х лимонов, за которые были отдельные вознаграждения, привело к проблемам поставок и жалоб пользователей.