Monobank роздає ще 1,5 мільйона. Коли і як їх можна буде отримати

Гороховський обіцяє розіграти 1,5 млн грн серед підписників, але для цього потрібно виконати певну умову

Безпрецедентна акція від Монобанку з пошуку лимонів заохотила до продовження. Співзасновник Monobank Олег Гороховський анонсував нові призи від Монобанку, але без гри. Йдеться про 1,5 млн грн, але тільки частина доступна просто так.

Що потрібно знати

Гороховський анонсував розіграш — 10 призів по 50 000 грн кожен серед підписників його Telegram-каналу.

Дата розіграшу — неділя, 26 жовтня

Він пообіцяв додатковий мільйон, якщо кількість підписників сягне 1 млн

У своєму Телеграм-каналі ОГо! Гороховський відзначив, що до нього доєднались понад 600 тисяч підписників за час полювання за лимонами. Вочевидь, щоб втримати аудиторію, він анонсував розіграші.

Як подяка за вашу увагу і для підтримки додаткового інтересу до каналу обіцяю регулярно проводити розіграш серед підписників. Олег Гороховський, співзасновник Монобанку

Перший розіграш — у найближчу неділю, 26 жовтня. Очікується 10 призів по 50 000 гривень. Ба більше, оскільки кількість його підписників наближається до мільйона, Гороховський анонсував додаткову винагороду — якщо буде мільйон користувачів, то до призового фонду додасться ще мільйон гривень.

Гороховський обіцяє ще мільйон грн

Станом на 12 годину 23 жовтня, у його Телеграм-каналу 919 459 підписників, тож залишилось 80 541. Чи триватимуть і далі подібні ініціативи, Гороховський не розголошує.

Зазначимо, остання гра з пошуку лимонів залучила понад 3,5 млн активних користувачів монобанку. За 10 лимонів можна було отримати Айфон, а для дітей — солодощі, за 50 лимонів — мільйон гривень чи поїзду до Діснейленду. Мільйон отримав чоловік, який планує витратити їх на благодійність та інвестиції.

"Телеграф" розповідав, що у грі з пошуком лимонів, до переможців та Монобанку були питання через розіграш подарунків. Активне користування Мономаркетом та замовлення для пошуку 51-х лимонів, за які були окремі винагороди, призвело до проблем із постачаннями та скарг користувачів.