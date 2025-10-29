Провів у в'язницях 27 років, а потім став треш-стрімером: як виглядає могила Дяді Мопса у Бердичеві (фото)

На своїх стрімах він за гроші виконував принизливі та небезпечні завдання глядачів

Сергій Новик, більш відомий під псевдонімом Дядя Мопс або Мопс дядя Пес, — український стрімер та YouTube-блогер, який став відомим завдяки своїм скандальним "треш-стрімам". До інтернет-слави він провів майже три десятиліття у в’язницях. Помер Новик у віці 46 років від двосторонньої пневмонії.

Як Дядя Мопс став відомим

Новик знімав прямі ефіри у соцмережах. Після звільнення із в’язниці у 2016 році він разом із другом Андрієм Щадило почав знімати трансляції, у яких виконував завдання від глядачів за гроші — часто небезпечні та принизливі.

За певну суму, яку "задонатили" глядачі, Щадило міг набити Дядю Мопса, вистрілити у нього із травматичного пістолета за більшу кількість грошей. Головні герої трансляції також розповідали про свої злочини та життя у в’язниці.

За ґратами Новик провів 27 років свого життя. Переважно до в’язниці він потрапляв за крадіжки, шахрайство, бійки і навіть зґвалтування.

Новик мав доньку, яку, за його словами, дуже любив. Вона народила йому онука, якого через складні обставини та відсутність грошей віддала в інтернат. Дядя Мопс "купив" онука за 20 тисяч гривень, бо доньці треба було поставити вікна вдома. За ці гроші вона підписала документ, який дозволив її батькові забрати сина з інтернату. Про це колишній ув’язнений розповідав в інтерв’ю Раміні у 2018 році.

Могила Дяді Мопса

Дядя Мопс помер 17 грудня 2019 року в Бердичеві, де його і поховали. Пам’ятник треш-стрімеру виконано із чорного граніту. На ній — кольорове фото Новика у повний зріст, поруч "срібна кнопка" YouTube, яку йому подарувала платформа за 100 тисяч підписників ще за життя. Відео з місця поховання поділився користувач Інстаграм.

Також на могилі чайка із граніту. Дядя Мопс постійно видавав звуки, сході на крик цієї пташки. Судячи із відео, на місці поховання Новика приходять його фанати — там є живі квіти.

