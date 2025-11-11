Некоторым украинцам нужно заменить карты: как это сделать без визита в банк

Проверьте срок действия своих карт и узнайте, нужно ли вам идти в банк

ПриватБанк напомнил клиентам о возможности заменить карточки, срок действия которых подходит к концу. Есть несколько вариантов как это сделать.

Самый простой способ – прийти в любое отделение банка и заказать новую карту. Также можно заказать доставку на дом, причем не только по Украине, но и за границу, если вы там находитесь.

Если не хотите идти в отделение, есть более простое решение – выпустить digital-карту через приложение "Приват24". Это занимает несколько минут:

открыть раздел "Все карты"

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта"

Такой картой можно расплачиваться в магазинах по телефону, оплачивать покупки онлайн и даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка.

Старые карты продолжают работать

Важно знать: из-за военного состояния срок действия всех пластиковых карт автоматически продлили. Поэтому даже если на вашей карте уже "прошла" дата – ею можно пользоваться без ограничений. Она работает и для покупок, и для снятия наличных денег.

Если забыли карту в банкомате

ПриватБанк предупреждает: карточки, которые банкомат украл или вы случайно оставили в нем, не возвращают. Это правило действует для всех карт – и ПриватБанка, и любого другого банка.

Что делать в такой ситуации? Надо обратиться в свой банк, выдавший карточку, и заказать новую. Если банкомат ПриватБанка забрал карту другого банка – нужно идти в тот банк, а не в ПриватБанк.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, который выдал эту карту", – объясняют в ПриватБанке.

