Не заводы и фермы. Какие предприятия – главные загрязнители атмосферы в Украине

Количество выбросов с 2022 года выросло на 10%

Основным загрязнителем атмосферы и экологии в Украине считается энергетика, а не разные заводы или сельское хозяйство. Ведь именно эти мощности сжигают наибольшее количество ископаемого топлива.

Что нужно знать:

Выбросы углекислого газа от энергетики — 70%

Чрезмерное количество углекислого газа в атмосфере – один из факторов изменения климата

До 2022 года агросектор был на третьем месте по выбросам

Как отметила "Телеграфу" председатель правления Гринпис в Украине Евгения Засядько, один из факторов загрязнения экологии — углекислый газ. Он образуется во время многих процессов, но наибольшее количество при работе энергетических мощностей.

Бурштынская ТЭС

Засядько отмечает, что с началом полномасштабного вторжения структура энергетики изменилась, но главный сектор остался таким, как был. Речь идет именно о больших мощностях, которые генерируют энергию посредством сжигания ископаемого топлива. В настоящее время доля таких процессов занимает более 70% всех выбросов.

Интересно, что до полномасштабного вторжения эта цифра составила более 60%. Не следует забывать и об агросекторе, который до 2022 года занимал третье место в этом рейтинге, и промышленность — второе место. Выбросы агросектора 14-17%, а промышленности 20% – показатели до 2022 года. По словам председателя правления Гринпис, сейчас данные изменились, поэтому агросектор на втором месте, а промышленность — на третьем.

Засядько отмечает, что к агросектору относят также распашку земель, работу по выращиванию растительной продукции, а не только животные фермы. Хотя соотношение животноводства и растениеводства по выбросам не сильно разнится.

