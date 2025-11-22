Не заводи та ферми. Які підприємства - головні забруднювачі атмосфери в Україні

Кількість викидів з 2022 року зросла на 10%

Основним забрудником атмосфери та екології в Україні вважаться енергетика, а не різні заводи чи сільське господарство. Адже саме ці потужності спалюють найбільшу кількість викопного палива.

Що треба знати:

Викиди вуглекислого газу від енергетики — 70%

Надмірна кількість вуглекислого газу в атмосфері — один з чинників зміни клімату

До 2022 року агросектор був на третьому місці по викидах

Як зазначила "Телеграфу" голова правління Грінпіс в Україні Євгенія Засядько, один з чинників забруднення екології — вуглекислий газ. Він утворюється під час багатьох процесів, але найбільша кількість саме під час роботи енергетичних потужностей.

Бурштиська ТЕС

Засядько наголошує, що з початком повномасштабного вторгнення структура енергетики змінилась, але головний сектор залишився таким, як був. Йдеться саме про великі потужності, які генерують енергію за допомогою спалювання викопного палива. Наразі доля таких процесів займає понад 70% від усіх викидів.

Цікаво, що до повномасштабного вторгнення ця цифра становила понад 60%. Не слід забувати й про агросектор, який до 2022 займав третє місце в цьому рейтингу, та промисловість — друге місце. Викиди агросектору 14-17%, а промисловості 20% — показники до 2022 року. Наразі, за словами голови правління Грінпіс, дані змінились, тому агросектор на другому місці, а промисловість — на третьому.

Засядько наголошує, що до агросектору відносять також розорювання земель, роботу з вирощування рослинної продукції, а не тільки тваринні ферми. Хоча співвідношення тваринництва та рослинництва по викидах не сильно відрізняється.

