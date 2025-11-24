Убить за "Киевгаз": кому и за что грозили поставить памятник в компании с интересной "крышей"
Дело об угрозах так ничем и не закончилось
"Киевгаз", который является вотчиной "регионалов", неоднократно становился предметом интереса для журналистов. Однако порой громкие расследования оборачивались угрозами расправы.
Что нужно знать?
- Компания "Киевгаз" купила Mercedes за пять миллионов.
- Предприятие долго находится в орбите Бойко-Левочкина.
- Расследования об их влиянии могло выходить боком журналистам.
Об этом говорится в материале "Мерседес для Левочкиных: "Киевгаз", несмотря на убыточность, потратил 5 млн на эксклюзивный автомобиль со спальным местом и панорамной крышей".
В материале напоминается, что долгое время компания находилась под прямым контролем Юрия Бойко. А последние годы компанией руководит родственник Сергея Левочкина, муж его сестры Андрей Винграновский.
Влияние Бойко — Левочкина на "Киевгаз" неоднократно становилось поводом для журналистских расследований. Особо запомнилась история со статьей корреспондентки NV Кристины Бердинских, которую пообещали за публикацию "лишних" подробностей… просто убить.
В январе 2017 года журналистка опубликовала статью, в которой, в частности, упомянула следующее.
"Лидер ОБ (Оппозиционного блока. — Ред.) не только вышел сухим из воды по старым делам, но и остается важным игроком на газовом рынке. Здесь его ключевым активом является зять Сергей Горовой, муж старшей дочери Ярославы. В 2010 году, когда Бойко был министром, Горового на внеочередном собрании акционеров Киевгаза избрали главой правления. С тех пор зять политика не покидает эту должность, хотя результаты его работы негативные", — говорилось в материале Бердинских.
В результате через несколько недель Кристина получила СМС с угрозой, что в случае еще одного упоминания о "Киевгазе" ее памятник "появится рядом с памятником Гонгадзе". Журналистка написала заявление, но расследование дела так ничем и не закончилось.
Сейчас же "Киевгаз" вляпался в новый скандал — покупка эксклюзивного автомобиля Mercedes-Benz V-Class AvantgardeV 300 D Extra Long за 5 миллионов.
"Возможно, хотя бы расследование явно неэффективного расходования коммунальных денег, в частности покупка "Киевгазом" автомобиля стоимостью в десяток ночных дронов для ВСУ, станет для правоохранителей более простым делом", — говорится в статье.
Напомним, ранее мы писали о том, что экс-глава "Нафтогаза" попал в скандал из-за неуплаты налогов.