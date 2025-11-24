Убить за "Киевгаз": кому и за что грозили поставить памятник в компании с интересной "крышей"

Дело об угрозах так ничем и не закончилось

"Киевгаз", который является вотчиной "регионалов", неоднократно становился предметом интереса для журналистов. Однако порой громкие расследования оборачивались угрозами расправы.

Что нужно знать?

Компания "Киевгаз" купила Mercedes за пять миллионов.

Предприятие долго находится в орбите Бойко-Левочкина.

Расследования об их влиянии могло выходить боком журналистам.

Об этом говорится в материале "Мерседес для Левочкиных: "Киевгаз", несмотря на убыточность, потратил 5 млн на эксклюзивный автомобиль со спальным местом и панорамной крышей".

В материале напоминается, что долгое время компания находилась под прямым контролем Юрия Бойко. А последние годы компанией руководит родственник Сергея Левочкина, муж его сестры Андрей Винграновский.

Влияние Бойко — Левочкина на "Киевгаз" неоднократно становилось поводом для журналистских расследований. Особо запомнилась история со статьей корреспондентки NV Кристины Бердинских, которую пообещали за публикацию "лишних" подробностей… просто убить.

В январе 2017 года журналистка опубликовала статью, в которой, в частности, упомянула следующее.

"Лидер ОБ (Оппозиционного блока. — Ред.) не только вышел сухим из воды по старым делам, но и остается важным игроком на газовом рынке. Здесь его ключевым активом является зять Сергей Горовой, муж старшей дочери Ярославы. В 2010 году, когда Бойко был министром, Горового на внеочередном собрании акционеров Киевгаза избрали главой правления. С тех пор зять политика не покидает эту должность, хотя результаты его работы негативные", — говорилось в материале Бердинских.

В результате через несколько недель Кристина получила СМС с угрозой, что в случае еще одного упоминания о "Киевгазе" ее памятник "появится рядом с памятником Гонгадзе". Журналистка написала заявление, но расследование дела так ничем и не закончилось.

Сейчас же "Киевгаз" вляпался в новый скандал — покупка эксклюзивного автомобиля Mercedes-Benz V-Class AvantgardeV 300 D Extra Long за 5 миллионов.

"Возможно, хотя бы расследование явно неэффективного расходования коммунальных денег, в частности покупка "Киевгазом" автомобиля стоимостью в десяток ночных дронов для ВСУ, станет для правоохранителей более простым делом", — говорится в статье.

