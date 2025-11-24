Вбити за "Київгаз": кому і за що погрожували поставити пам’ятник у компанії з цікавою "кришею"

Справа про погрози так нічим і не закінчилася

"Київгаз", який є вотчиною "регіоналів", неодноразово ставав інтересом для журналістів. Однак часом гучні розслідування оберталися погрозами розправи.

Що треба знати?

Компанія "Київгаз" купила Mercedes за 5 мільйонів.

Підприємство довго знаходиться в орбіті Бойка-Льовочкіна.

Розслідування про їхній вплив могло виходити боком журналістам.

Про це йдеться в матеріалі "Мерседес" для Льовочкіних: "Київгаз", попри збитковість, витратив 5 млн на ексклюзивне авто зі спальним місцем і панорамним дахом".

У матеріалі нагадується, що довгий час компанія була під прямим контролем Юрія Бойка. А останніми роками компанією керує родич Сергія Льовочкіна, чоловік його сестри Андрій Вінграновський.

Вплив Бойка-Льовочкіна на "Київгаз" неодноразово ставав приводом для журналістських розслідувань. Особливо запам’яталася історія зі статтею кореспондентки NV Крістіни Бердинських, яку пообіцяли за публікацію "зайвих" подробиць… просто вбити.

У січні 2017 року журналістка опублікувала статтю, в якій, зокрема, згадала наступне.

"Лідер ОБ (Опозиційного блоку. — Ред.) не тільки вийшов сухим з води за старими справами, але і залишається важливим гравцем на газовому ринку. Тут його ключовим активом є зять Сергій Горовий, чоловік старшої дочки Ярослави. У 2010 році, коли Бойко був міністром, Горового на позачергових зборах акціонерів Київгазу обрали головою правління. З того часу зять політика не залишає цієї посади, хоча результати його роботи негативні", — йшлося в матеріалі Бердинських.

У результаті за кілька тижнів Крістіна отримала СМС з погрозою, що у випадку ще однієї згадки про "Київгаз" її пам’ятник "з’явиться поруч з пам’ятником Гонгадзе". Журналістка тоді написала заяву, але розслідування справи так нічим і не закінчилося.

Зараз же "Київгаз" вляпався у новий скандал — купівля ексклюзивного автомобіля Mercedes-Benz V-Class AvantgardeV 300 D Extra Long за 5 мільйонів.

"Можливо, хоч розслідування явно неефективного витрачання комунальних грошей, зокрема купівля "Київгазом" автівки вартістю у десяток нічних дронів для ЗСУ, стане для правоохоронців простішою справою", — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екс-глава "Нафтогазу" потрапив у скандал через несплату податків.