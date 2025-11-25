Нашли золотую жилу: ТОП "особых пенсионеров" в Украине, которые задрали свои выплаты в космос

Большинство исков в суды поступает от кадровых военных, которые не участвовали в защите Украины от российской агрессии

В последний год в Украине участились случаи обхода специальных понижающих коэффициентов, которые были призваны побороть несправедливость в пенсионных выплатах. Чиновники один за другим отменяют их через суды.

Об этом сообщает "Телеграф", просмотрев решение судей.

Детальнее читайте в материале: "Особые" пенсионеры придумали, как обойти ограничения правительства: кто и как поднимает себе выплаты до более чем 100 тыс. грн в месяц".

Пока больше половины пенсионеров получают до 5 тыс. грн, несколько тысяч "особых" украинцев на заслуженном отдыхе могут претендовать на десятки или даже сотни тысяч гривен в месяц. Это – специальные пенсионеры. "Телеграф" просмотрел около 120 последних решений судей. И почти все они в их пользу.

Большинство исков – от кадровых военных, которые не участвовали в защите Украины от российской агрессии, однако имеют по украинским меркам космические пенсии.

Полученные данные позволили нам создать произвольный ТОП "особых пенсионеров", которые за последнее время значительно подняли себе выплаты:

Судя по данным судебных решений, одним из самых ярких примеров спецпенсионера является бывший заместитель генпрокурора Александр Гардецкий. Он добился через суд отмены коэффициентов и поднял свои выплаты с 40 311,6 до 138 683,98 грн.

Он добился через суд отмены коэффициентов и Несколько дней назад бывший заместитель прокурора Харьковской области, также работавший руководителем аппарата Харьковского областного совета, Вячеслав Аббакумов будет получать ежемесячно по 73 054,80 грн от ПФУ. Он поднял свои выплаты через суд с 33 748,68 грн.

Он поднял свои выплаты через суд Также большую пенсию с недавнего времени будет получать бывший прокурор Сумской области Владимир Петров. Он поднял свои выплаты с 33 600 до 72 304,06 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько денег нужно откладывать ежемесячно украинцу среднего класса, чтобы его пенсия была $500.