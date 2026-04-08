Можно ли биться крашанками и хранить их как оберег? Священник развенчал главные мифы о Пасхе

Традиции, связанные с магическим мышлением, христианство не одобряет

Пасху, которую христиане восточного обряда (православные, греко-католики) будут праздновать уже 12 апреля, сопровождают предрассудки и мифы. Некоторые из них Церковь не одобряет.

Об этом "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк: Что на самом деле грех на Пасху, а что нет: священник о главных запретах и мифах

Можно ли биться пасхальными яйцами

Бои яйцами — давняя традиция, не имеющая религиозного смысла. В то же время яйцо еще до христианства символизировало жизнь и возрождение.

Христиане увидели в нем символ Воскресения Иисуса Христа. Также, по легенде, Мария Магдалина именно яйцо подарила римскому императору, извещая о Воскресении, а оно чудом стало красным, — рассказал отец Тарас

Писанки

Какие народные обычаи не одобряет Церковь

Прежде всего, речь идет об обычаях, которые построены на магическом мышлении, а не на духовном содержании. В частности, считается неправильным воспринимать освященные продукты как "оберег" — когда паску или пасхальные яйца хранят "для защиты от зла", лечения или гадания, подчеркнул священник.

Освящение – это благословение, а не магическое действие. Также не поддерживаются разные "приметы": кто первый придет из храма — тот будет счастливее, или что освященная пища автоматически приносит удачу или богатство. Подобные представления противоречат христианскому пониманию веры, где все зависит не от ритуалов, а от живой связи с Богом, - говорит отец Тарас

Он отдельно сказал об обычаях, связанных с гаданием, "предсказанием судьбы" или использованием пасхальных атрибутов в магических действиях. По словам священника, такие действия несовместимы с христианством.

Новые традиции празднования также могут появляться, но главное, чтобы они не противоречили вере и не вытесняли главного содержания праздника Воскресения, а дополняли веру, — резюмировал священник ПЦУ

