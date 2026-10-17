Проверьте свою группу: во Львове вводят графики отключений на 17 октября

Ограничения затронут семь подгрупп, для пяти подгрупп отключения не предусмотрены

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Во Львове и Львовской области 17 октября 2026 года будут действовать плановые отключения электроэнергии по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Это связано с российскими ударами по энергетической инфраструктуре.

"Львовоблэнерго" опубликовало график на сутки. Периоды без света предусмотрены с 10:00 до 22:30 для разных подгрупп потребителей.

В какие часы отключат электричество

Для подгруппы 4.2 отключение запланировано с 10:00 до 12:00, для 5.1 – с 12:00 до 14:00, для 5.2 – с 14:00 до 16:00.

Подгруппа 6.1 останется без электричества с 16:00 до 18:00, а 6.2 – с 18:00 до 20:00. Вечером свет отключат подгруппе 1.1 с 20:00 до 22:00 и подгруппе 1.2 с 22:00 до 22:30.

Для подгрупп 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 и 4.1 график не предусматривает отключений. Информация в визуализации актуальна на 10:04 17 октября 2026 года. Узнать свою подгруппу можно на сайте "Львовоблэнерго".

График отключений во Львове и области на 17 октября 2026 года

"Львовоблэнерго" призывает экономить электроэнергию

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в течение суток во Львове и области будут применяться почасовые отключения. Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", – сообщили в компании.

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Как сообщал "Телеграф", утром 17 октября из-за российской атаки Винница осталась без электричества. Перебои с электроснабжением могут сказаться и на подаче воды в областном центре.