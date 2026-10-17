Перевірте свою групу: у Львові запроваджують графіки відключень на 17 жовтня

Обмеження торкнуться семи підгруп, для п’яти підгруп відключення не передбачені.

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У Львові та Львівській області 17 жовтня 2026 року діятимуть планові відключення електроенергії за розпорядженням НЕК "Укренерго". Це пов’язано з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі.

"Львівобленерго" опублікувало графік на добу. Періоди без світла передбачені з 10:00 до 22:30 для різних підгруп споживачів.

У які години відключатимуть електроенергію

Для підгрупи 4.2 відключення заплановане з 10:00 до 12:00, для 5.1 – з 12:00 до 14:00, для 5.2 – з 14:00 до 16:00.

Підгрупа 6.1 залишиться без електроенергії з 16:00 до 18:00, а 6.2 – з 18:00 до 20:00. Увечері світло відключать підгрупі 1.1 з 20:00 до 22:00 і підгрупі 1.2 з 22:00 до 22:30.

Для підгруп 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 і 4.1 графіком не передбачено відключень. Інформація на інфографіці актуальна станом на 10:04 17 жовтня 2026 року. Дізнатися свою підгрупу можна на сайті "Львівобленерго".

Графік відключень у Львові та області на 17 жовтня 2026 року

"Львівобленерго" закликає ощадливо використовувати електроенергію

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" протягом доби у Львові та області застосовуватимуть погодинні відключення. Закликаємо всіх ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати потужні електроприлади, щоб запобігти відключенням", – повідомили в компанії.

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Як повідомляв "Телеграф", вранці 17 жовтня через російську атаку Вінниця залишилася без електроенергії. Перебої з електропостачанням можуть позначитися і на водопостачанні в обласному центрі.