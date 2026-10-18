"Катастрофа для всех": "Флэш" предупредил о новой угрозе из России

Специалист заявил об опасности для Украины и всей Европы

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Россия создает спутниковую группировку "Рассвет", которая, вероятно, даст ей возможность в реальном времени управлять "Шахедами", другими дронами и недорогими ракетами. Уже примерно через полгода сеть может обеспечить непрерывную связь над всей территорией Украины.

Такой прогноз советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов ("Флэш") озвучил в интервью Associated Press.

Почему "Рассвет" так опасен

Среди всех технологических вызовов со стороны России Бескрестнов считает "Рассвет" опасностью номер один. Причем, по его словам, последствия могут затронуть не только Украину, но и Европу.

Советник полагает, что РФ уже учится использовать спутниковую связь для управления ударными беспилотниками типа "Шахед", разведывательными дронами, а также дешевыми ракетами "Бандероль" и "Дань-М".

Это позволит российским операторам непосредственно корректировать их полет и наводить на цели. По предупреждению Бескрестнова, при таком сценарии развернутая по всей Украине сеть РЭБ для подавления этих средств нападения окажется бесполезной.

"Они смогут атаковать всю страну в реальном времени и делать это очень точно. Это будет большая катастрофа для всех", — заявил он.

Когда система накроет всю Украину

Сейчас "Рассвет" еще не обеспечивает постоянного покрытия над Украиной. Связь появляется во время прохождения спутников над ее территорией и сохраняется примерно 30–40 минут. Однако Бескрестнов допускает, что для перехода к непрерывному покрытию России хватит около шести месяцев.

"Рассвет" позволит операторам корректировать полет дронов непрерывно. Фото: Сгенерировано ИИ

Украина уже работает над противодействием новой угрозе, включая санкционные меры. При этом разработчикам защиты приходится решать более сложную задачу, чем ранее российским инженерам. Те могли проверять свои средства глушения на работающем Starlink, тогда как украинским специалистам нужно подготовиться к противодействию системе, которая пока действует лишь частично.

Как подчеркнул советник, к началу применения "Рассвета" для ударов по Украине средства защиты должны быть уже разработаны, выпущены в достаточном количестве и развернуты.

Какие препятствия остаются у России

В то же время другие специалисты ранее прогнозировали более длительное развертывание российской сети. В опубликованном 20 сентября материале "Радио Свобода" аналитик Oryx Якуб Яновский предположил, что постоянная связь над Украиной может появиться в 2028 году при наиболее благоприятном для РФ сценарии. Из-за задержек этот срок, по его оценке, способен сдвинуться до 2030 года.

Еще одним препятствием может стать производство абонентских терминалов — оборудования для подключения к спутникам. На момент выхода материала публичных подтверждений их массового выпуска не было. Опрошенные изданием эксперты также отмечали, что стоимость и доступность компонентов, размеры терминалов и их энергопотребление могут затруднить массовое оснащение беспилотников такой связью.

Напомним, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", герой Украины Юрий Федоренко в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал, как противодействовать системе "Рассвет". По его словам, можно влиять на скорость передачи сигнала между спутником и тарелкой, какая бы она ни была. И это не фантастика.