"Катастрофа для всіх": "Флеш" попередив про нову загрозу з Росії

Фахівець заявив про небезпеку для України та всієї Європи

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Росія створює супутникове угруповання "Рассвет", яке, ймовірно, дасть їй можливість у реальному часі керувати "Шахедами", іншими дронами та недорогими ракетами. Вже приблизно за пів року мережа може забезпечити безперервний зв’язок над усією територією України.

Такий прогноз радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) озвучив в інтерв’ю Associated Press.

Чому "Рассвет" такий небезпечний

Серед усіх технологічних викликів з боку Росії Бескрестнов вважає "Рассвет" небезпекою номер один. Причому, за його словами, наслідки можуть торкнутися не лише України, а й Європи.

Радник вважає, що РФ вже вчиться використовувати супутниковий зв’язок для управління ударними безпілотниками типу "Шахед", розвідувальними дронами, а також дешевими ракетами "Бандероль" та "Дань-М".

Це дозволить російським операторам безпосередньо коригувати їх політ і наводити на цілі. За попередженням Бескрестнова, за такого сценарію розгорнута по всій Україні мережа РЕБ для придушення цих засобів нападу виявиться марною.

"Вони зможуть атакувати всю країну в реальному часі і робити це дуже точно. Це буде велика катастрофа для всіх", — заявив він.

Коли система накриє всю Україну

Наразі "Рассвет" ще не забезпечує постійного покриття над Україною. Зв’язок з’являється під час проходження супутників над її територією та зберігається приблизно 30–40 хвилин. Однак Бескрестнов припускає, що для переходу до безперервного покриття Росії вистачить близько шести місяців.

"Рассвет" дозволить операторам коригувати політ дронів безперервно. Фото: Згенеровано ШІ

Україна вже працює над протидією новій загрозі, включаючи санкційні заходи. При цьому розробникам захисту доводиться вирішувати складнішу задачу, ніж раніше російським інженерам. Ті могли перевіряти свої засоби глушіння на працюючому Starlink, тоді як українським фахівцям потрібно підготуватися до протидії системі, яка поки що діє лише частково.

Як підкреслив радник, до початку застосування "Рассвета" для ударів по Україні засоби захисту мають бути вже розроблені, випущені у достатній кількості та розгорнуті.

Які перешкоди залишаються у Росії

Водночас інші фахівці раніше прогнозували більш тривале розгортання російської мережі. В опублікованому 20 вересня матеріалі "Радіо Свобода" аналітик Oryx Якуб Яновський припустив, що постійний зв’язок над Україною може з’явитися у 2028 році за найбільш сприятливого для РФ сценарію. Через затримки цей термін, за його оцінкою, здатний зрушити до 2030 року.

Ще однією перешкодою може стати виробництво абонентських терміналів – обладнання для підключення до супутників. На момент виходу матеріалу публічних підтверджень їх масового випуску не було. Опитані виданням експерти також зазначали, що вартість та доступність компонентів, розміри терміналів та їх енергоспоживання можуть ускладнити масове оснащення безпілотників таким зв’язком.

Нагадаємо, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", герой України Юрій Федоренко у бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів, як протидіяти системі "Рассвет". За його словами, можна впливати на швидкість передачі сигналу між супутником і тарілкою, хоч би яка вона була. І це фантастика.