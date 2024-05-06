В последний миг: в Запорожье полицейские спасли мужчину, который почти спрыгнул с многоэтажки (видео)

Гражданина передали медикам

В Запорожье полицейские вытащили мужчину буквально с того света. Он уже хотел покончить жизнь самоубийством, но патрульный успел прийти на помощь в последнюю секунду.

Так, по данным пресс-служба Патрульной полиции Запорожской области, на днях на линию 102 пришел вызов о конфликте. Инспекторы быстро прибыли на место и обнаружили гражданина, который перелез через перила балкона на пятом этаже и пытается спрыгнуть.

Патрульные Артем Хмарюк и Алексей Зубенко немедленно бросились к нему и схватили мужчину. В этот момент он уже отпустил руки от перил. К счастью, правоохранителям удалось затащить его обратно на балкон и заковать в наручники, чтобы тот не навредил себе и окружающим.

Далее гражданина передали медикам.

Напомним, ранее мы писали о том, что: в Киеве полицейские спасли малолетних брата и сестру. Они находились посреди города в одном нижнем белье. Детей напоили горячим чаем и одели в теплые вещи.