"Лучшее, что видел сегодня". В сети завирусилось видео с уткой и утятами в Запорожье

Пернатой семье помогли перейти дорогу

В сети завирусилось довольно щемящее видео, на котором мужчины остановили авто, чтобы перевести утку с утятами через дорогу. Этот ролик сразу набрал тысячи просмотров и комментариев.

Соответствующие видео распространяют в сети местные паблики. Отмечается, что событие произошло возле дамбы, где очень интенсивно движение транспорта.

"Человечность существует — в Запорожье на дамбе водители остановили автомобили, чтобы пропустить утку с утятами. Неравнодушные запорожцы взялись переводить через дорогую семью пернатых", — говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчины остановили движение авто на автостраде и провели утку с утятами через дорогу. На этом отрезке дороги нет светофора или пешеходного перехода, поэтому здесь очень активное движение транспорта.

В сети пользователи уже назвали это видео "лучшим за день", ведь уровень его доброты зашкаливает. Некоторые даже отмечали, что таких новостей должно быть больше особенно в Запорожье, где довольно часто раздаются взрывы.

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