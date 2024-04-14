Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поделился важными параметрами для восстановления справедливости в мире

И Украина, и Ближний Восток зафиксировали ключевые параметры эффективного ответного удара, гарантирующего выживание справедливости.

1. Обязательный жесткий силовой ответ.

2. Обязательный отказ от страха во время агрессии (нельзя умиротворять; толерантно относится к преступлениям и разрушению международного права).

3. Обязателен паритет оружия. Высокотехнологичное оружие "обнуляет" любые понты. Иранских или русских агрессоров.

4. Обязательное итоговое наказание за злость. Не "переговоры", не "замораживание", не сохранение "статус/кво". Только возмездие за агрессию.

Любой другой формат, особенно попытки заигрывать с агрессором из-за его не/изоляции, торговли с ним, работы на его рынках, не приостановления его членства в международных институтах, приводят только к масштабированию агрессии и стимулируют агрессора на продолжение массовых атак и убийств. "Отвечай ли умри!" — таким должно быть безусловное правило для тех, кто пытается разрушить глобальную стабильность.