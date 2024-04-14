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Тільки відплата за агресію: як відновити справедливість в Україні і на Близькому Сході - Михайло Подоляк

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Михайло Подоляк Михайло Подоляк
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Не можна ігнорувати агресію та проводити політику умиротворення
Не можна ігнорувати агресію та проводити політику умиротворення. Фото Фото Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк поділився важливими параметрами для відновлення справедливості у світі

І Україна, і Близький Схід зафіксували ключові параметри ефективного удару у відповідь, який гарантує виживання справедливості.

1. Обов'язкова жорстка силова відповідь.

2. Обов'язкова відмова від страху під час агресії (не можна умиротворяти; толерантно ставиться до злочинів та руйнування міжнародного права).

3. Обов'язковий паритет зброї. Високотехнологічна зброя "обнуляє" будь-які понти. Іранських чи російських агресорів.

4. Обов'язкове підсумкове покарання за агресію. Не "переговори", не "заморожування", не збереження "статус/кво". Тільки відплата за агресію.

Будь-який інший формат, особливо спроби загравати з агресором через його не/ізоляцію, торгівлю з ним, роботу на його ринках, не призупинення його членства в міжнародних інституціях, призводять лише до масштабування агресії та стимулюють агресора на продовження масових атак і вбивств. "Відповідай чи помри!" — таким має бути безумовне правило щодо тих, хто намагається зруйнувати глобальну стабільність.

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Теги:
#Україна #Близький Схід #Війна