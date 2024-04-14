Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк поділився важливими параметрами для відновлення справедливості у світі

І Україна, і Близький Схід зафіксували ключові параметри ефективного удару у відповідь, який гарантує виживання справедливості.

1. Обов'язкова жорстка силова відповідь.

2. Обов'язкова відмова від страху під час агресії (не можна умиротворяти; толерантно ставиться до злочинів та руйнування міжнародного права).

3. Обов'язковий паритет зброї. Високотехнологічна зброя "обнуляє" будь-які понти. Іранських чи російських агресорів.

4. Обов'язкове підсумкове покарання за агресію. Не "переговори", не "заморожування", не збереження "статус/кво". Тільки відплата за агресію.

Будь-який інший формат, особливо спроби загравати з агресором через його не/ізоляцію, торгівлю з ним, роботу на його ринках, не призупинення його членства в міжнародних інституціях, призводять лише до масштабування агресії та стимулюють агресора на продовження масових атак і вбивств. "Відповідай чи помри!" — таким має бути безумовне правило щодо тих, хто намагається зруйнувати глобальну стабільність.