Инвестиционный банкир объяснил, почему не нужно беспокоиться из-за отказа от перехода на летнее время

Интересно, если Верховная Рада примет закон, что нужно пользоваться солнцезащитным кремом, то большинство фейсбука выйдет и сгорит на солнце, чтобы доказать, что депутаты предатели?

Верховная рада, наконец, приняла закон, отменяющий переход на летнее время. И в следующем году этого уже не будут делать.

Почему, наконец? Ну, ведь этот переход уже давно стал атавизмом. Его придумали сто лет назад, мотивируя это тем, что это может помочь экономить электроэнергию. Но это произошло совсем в другом мире. В мире индустриальном. В современном мире информационных технологий, в современном постиндустриальном обществе, нет никаких исследований, указывающих, что это помогает что-то там экономить. Просто нет.

А какие исследования есть?

А есть куча исследований ученых, подтверждающих, что переход с зимнего времени на летнее и обратное вреден для здоровья. И это не мнение эксперта по фейсбуку или инстаинфлюэнсера, параллельно рекламирующего онлайн казино, и даже не заявление Арестовича. Это научные исследования. Которые делались в США и Европе. И только привычка, устоявшаяся практика, пока не позволила и в США и в Европе, наконец отойти от этой практики.

То есть ключевое, что ученые, наука, заявляют, что это вредно для здоровья. Какой смысл вообще с этим спорить? Рано или поздно и ЕС и США тоже откажутся от этой практики. А как долго принимаются решения в ЕС, я думаю, все за последние годы увидели. И решение об отказе от летнего времени в ЕС актуально, закон об отмене перехода уже давно есть, только никак не договорятся, какая страна по какому времени теперь будет жить. Там 3 десятка стран, и договориться всегда сложнее, чем 1 стране и всегда есть какая-то Венгрия, которая как Баба Яга против.

Украина сделала это раньше. Вот и все. Интересно, если бы мы просто последовали за Германией или США, то не было бы уж таких истерик в соцсетях?

Еще раз. Экономика от перехода ничего не теряет. А скорее выигрывает. Потому что удар по здоровью нации – это всегда удар и по экономике. Привязки к отключениям света были бы уместны, если бы были исследования, подтверждающие, что в современном мире перевод часов позволяет экономить. Но их нет.

Поэтому оставление одного времени на весь год вполне логично.

Какое это должно быть время? Наше привычное астрономическое, базовое, время – это зимнее. Это летнее время дополнительно придумали более 100 лет назад. Потому естественно остановиться в нем, в зимнем времени. Да, темнеть будет раньше. Но почему это плохо? Лучше было бы остаться в летнее время и в темноте зимой толкаться на работу? Это все элементы вкуса и привычки и люди просто привыкнут достаточно быстро к новым реалиям. И это привыкание не будет бить по здоровью. Тем более вот в Центральной Европе в 9 вечера большинство ложится спать, а в Испании только выходят на улицу. И там и там люди живут. Так что поведение наше будет определять не световой день, а температура за окном и общие традиции.

Иногда депутаты делают полезные вещи. Это просто нужно понимать. И отказ от летнего времени – это, в первую очередь, полезно для здоровья. И это говорю не я. Это говорит наука.

Источник: Facebook-страница Сергея Фурсы.