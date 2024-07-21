Народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко прокомментировала мирный план, который описал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Одна статья, и из украинского национального героя Бориса Джонсонюка ты превращаешься в объект для справедливой критики. Борис Джонсон встретился с кандидатом в президенты Трампом и, похоже, в своей новой газетной колонке поделился тем, что они обсуждали в контексте российско-украинской войны.

Членство Украины в ЕС и НАТО в обмен на территории. А еще Киев должен гарантировать "специальные средства защиты для носителей русского языка", чтобы помочь Путину сохранить лицо и признавать, что он провел "денацификацию".

Удивительно, что такие вещи написал политик, увлекающийся Черчиллем и несколько лет назад издавший его биографию. Так вот, выдающийся британский премьер времен Второй Мировой справедливо отметил, что если между войной и позором вы выберете позор, то вы получите и позор, и войну.

Джонсон предлагает украинцам выбрать позор. Вернее, даже не так. Джонсон предлагает UK, США, НАТО, ЕС и всему миру выбрать позор, а значит, получить войну РФ с Альянсом. Потому что Россия воспримет сдачу украинских территорий как слабость НАТО и точно полезет дальше, оттяпывать новые территории в рамках "денацификации" Латвии или Литвы, Эстонии или Польши. Это понимают все украинцы и удивительно, что этого не осознает такой интеллектуал как Джонсон.

Украина должна стать членом ЕС и НАТО. Но сдача украинских территорий ни в коем случае не должна являться предпосылкой для таких политических решений Альянса. Напротив, членство Украины в НАТО ускорит возвращение временно оккупированных украинских территорий, но не военным, а политико-дипломатическим путем. Именно таков должен быть наш план. Общий!

Примечательно, что странная, мягко говоря, статья Джонсона, похожая на зондирование общественного мнения как на Западе, так и в Украине, вышла после его встречи с Трампом на Республиканском Конвенте в Милуоки. Примечательно, что там не было никого из Украины. Нашу делегацию "Европейской солидарности" с Марией Ионовой и Иванной Климпуш-Цинцадзе во главе с Петром Порошенко туда просто не выпустили. Если бы мы там были, то, конечно, имели бы встречи не только с влиятельными республиканцами, но и с делегациями других стран, в частности UK. И использовали бы все наши связи и возможности, всю силу убеждения, чтобы на всех уровнях и всем партнерам донести, что Украина борется за людей, европейские ценности, нашу независимость, государственность и территорию. Отказ от чего-либо будет означать для Путина слабость и сигнал — можно лезть дальше.

Украине сегодня нужно другое — больше современного западного оружия, разрешение бить как можно дальше вглубь по российским военным аэропортам и военным объектам, уничтожать змею в зародыше. Это приблизит Победу!

Скандальная статья Бориса Джонсона продвигает идею членства в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории. Интересно, согласовал ли он эти тезисы с украинскими властями? Потому что комментирующие все подряд трубадуры Банковой здесь уже сутки подозрительно молчат.

Если да, то становится все понятнее активизация разговоров о возможном прекращении активных боевых действий и реальном плане власти, который сейчас зондируется устами друзей. Чтобы потом сказать обществу: вы видите, мы не хотели, но мир и партнеры нас подталкивали и заставили.

Если нет, это еще хуже. Потому что нарушает принцип: ничего об Украине без Украины. И в этом тоже вина украинской власти, что она допускает такое. Даже с друзьями это неприемлемо. А Джонсон, безусловно, друг Украины.

Источник: пост Геращенко в Facebook