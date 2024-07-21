Народна депутатка, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко прокоментувала мирний план, який описав колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

Одна стаття, й з українського національного героя Бориса Джонсонюка ти перетворюєшся на обʼєкт для справедливої критики. Борис Джонсон зустрівся з кандидатом в президенти Трампом, і, схоже, у своїй новій газетній колонці поділився тим, що вони обговорювали в контексті російсько-української війни.

Членство України в ЄС і НАТО в обмін на території. А ще, Київ має гарантувати "спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови", аби допомогти Путіну зберегти обличчя і визнавати, що він провів "денацифікацію".

Дивно, що такі речі написав політик, який захоплюється Черчиллем і кілька років тому навіть видав його біографію. Так ось, найвидатніший британський премʼєр часів Другої Світової справедливо зазначив, що якщо між війною і ганьбою ви оберете ганьбу, то ви отримаєте і ганьбу, і війну.

Джонсон пропонує українцям обрати ганьбу. Вірніше, навіть не так. Джонсон пропонує UK, США, НАТО, ЄС і всьому світу обрати ганьбу, а отже, отримати війну РФ з Альянсом. Бо Росія сприйме здачу українських територій як слабкість НАТО й точно полізе далі, відшматовувати нові території, в рамках "денацифікації" Латвії чи Литви, Естонії чи Польщі. Це розуміють всі українці, й дивно, що цього не усвідомлює такий інтелектуал, як Джонсон.

Україна має стати членом ЄС і НАТО. Але здача українських територій в жодному разі не повинна бути передумовою для таких політичних рішень Альянсу. Навпаки, членство України в НАТО прискорить повернення тимчасово окупованих українських територій, але вже не військовим, а політико-дипломатичним шляхом. Саме таким має бути наш план. Спільний!

Примітно, що дивна, мʼяко кажучи, стаття Джонсона, схожа на зондування суспільної думки, як на Заході, так і в Україні, вийшла після його зустрічі з Трампом на Республіканському Конвенті в Мілуокі. Примітно, що там не було нікого з України. Нашу делегацію "Європейської солідарності" з Марією Іоновою та Іванною Климпуш-Цинцадзе на чолі з Петром Порошенком туди просто не випустили. Аби ми там були, то звичайно, мали б зустрічі не лише з впливовими республіканцями, але з делегаціями інших країн, зокрема UK. І використали б всі наші звʼязки та можливості, всю силу переконання, аби на всіх рівнях і всім партнерам донести, що Україна бореться за людей, європейські цінності, нашу незалежність, державність і території. Відмова від бодай чогось означатиме для Путіна слабкість і сигнал — можна лізти далі.

Україні сьогодні потрібно інше — більше сучасної західної зброї, дозвіл бити якомога далі вглиб по російським військовим аеропортам і воєнним обʼєктам, знищувати гадюку в зародку. Це наблизить Перемогу!

Скандальна стаття Бориса Джонсона просуває ідею членства в ЄС і НАТО в обмін на українські території. Цікаво, чи узгоджував він ці тези з українською владою? Бо трубадури Банкової, які коментують все підряд, тут вже добу підозріло мовчать.

Якщо так, то стає все зрозумілішим активізація розмов про можливе припинення активних бойових дій і реальний план влади, який зараз зондується вустами друзів. Аби потім сказати суспільству: ви ж бачте, ми не хотіли, але світ і партнери нас підштовхували і примусили.

Якщо ні, то це ще гірше. Бо порушує принцип: нічого про Україну без України. І в цьому теж провина української влади, що вона допускає таке. Навіть з друзями це неприйнятно. А Джонсон, безумовно, є другом України.

Джерело: пост Геращенко у Facebook