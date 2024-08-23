Украинский журналист, писатель и публицист о том, чем на самом деле есть война Украины и РФ и какое к этому имеет отношение церковь

Британский социолог, профессор Корнелльского университета Бенедикт Андерсон в свое время достаточно подробно объяснил, зачем Украине нужна Поместная православная церковь.

В конце прошлого века вышла его книга "Мнимые сообщества". В которой он разбирался с природой политических наций и этапами их формирования.

Андерсон писал о том, что любое сообщество больше деревни обречено быть мнимым. Ее участники не знакомы друг с другом лично, а потому взаимодействие внутри группы начинает работать по совсем другим правилам.

Фактически речь идет о том, что города, государства и империи сделали возможным только тогда, когда человечество пережило когнитивную революцию. После которой люди начали создавать мнимые реальности.

Воображаемые реальности – это определенные договоренности людей о самих себе и правилах игры. Условный миф как система коллективных представлений – именно он стал тем фундаментом, который позволил виду Homo Sapiens возвыситься над всеми остальными. Потому что только он позволяет людям взаимодействовать в больших группах.

Незнакомые друг с другом католики организовывали крестовый поход. Незнакомых друг с другом граждан страны объединяют флаг, гимн и вера в существование их нации. Благодаря тому, что люди договорились и верят в ценность бумажных денег, вы можете обменивать бумажные прямоугольники и металлические кружочки на еду и товары.

Фактически весь современный мир – это простор мифов. Которые в разных своих вариациях способны объединять людей. Религиозные мифы объединяют людей, которые разделяют эту веру. Вера в деньги позволяет существовать банковской и кредитной системам. Вера в права человека позволяет гуманизировать правила жизни в современных обществах. Все эти мифы объединяют то, что они существуют в коллективном воображении людей.

Мы привыкли считать, что реальность может быть либо объективной, либо субъективной. Но есть еще и третий уровень реальности – интерсубъективный. То, что он выстроен на вере и, как следствие, – взаимодействие большого количества людей. И нации точно так же относятся к числу интерсубъективных реальностей.

На интерсубъективных реальностях выстроена наша цивилизация. Именно они сделали одни общества успешными примерами для подражания, а другие оставили на периферии истории. Разница между Северной и Южной Кореей – не в биологии и не в географии. Разница в картинах мира, бытующих в этих странах. Мы создали воображаемые сообщества – и стали их частью.

Но в том и штука, что эти реальности не только сосуществуют, они иногда еще и враждуют. По сути, любая революция – это не что иное, как изменение мифа. Когда вместо одной парадигмы самочувствие и миропонимание приходит другая. И вся история нынешней войны между Украиной и Россией – это, среди прочего, конкуренция двух мифов об Украине. Украинский и русский.

Москве хотелось бы, чтобы Украина жила кремлевским представлением о своем прошлом и будущем. Чтобы именно русский миф и российская интерпретация были господствующими в соседней стране. А Украина противопоставляет этому свой собственный коллективный миф о себе. Который, в свою очередь, состоит из очень разных деталей.

Это восприятие истории. Желательная картинка будущего. Отношение к понятию "нормы". И свои собственные институты – общественные, государственные и религиозные. Все, что очерчивает контур страны, ее периметр и защищает от попыток бывшей метрополии доказать нам, что нас не существует.

Вы можете считать себя современным, светским и свободным от социальных стереотипов "гражданина мира". Игнорировать интерсубъективную реальность и коллективную идентичность. Говорить, что в 21 веке государство не должно уделять внимание церкви. Но это не отменяет того, что противостояние все равно продолжается. И за лакмус служит вопрос о последствиях, ожидающих всех нас при разных итогах этой борьбы.

Страны отличаются качеством жизни не из-за биологии. В конце концов мы все на 98% – обезьяны и на 70% – вода. Значение имеет именно то, какое коллективное представление о реальности властвует в том или ином обществе. Что мы считаем нормативным, а что нет. В какие коллективные мифы верим и каким правилам жизни подчиняемся. И, чтобы формировать свои собственные правила игры в стране, нам нужно для начала защититься от попыток навязать нам чужие.

После Томоса в украинском символическом частоколе добавился еще один участок стены. Этот частокол сам по себе не гарантирует успеха и триумфа. Но он дает нам шанс, что наше будущее будем определять именно мы.

А не те, кто считает, что их коллективный миф должен вытеснить наш.

Источник: пост Казарина в Facebook.