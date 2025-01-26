В Украине вновь начали защищать прокремлевских пропагандистов, говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий

Увидел пост одного френда относительно прокремлевской пропагандистки Светланы Крюковой (пророссийская пропагандистка из Украины, с 2016 по октябрь (!) по 2022 первый заместитель Игоря Гужвы-главного редактора Страна.уа, бежавшего в Австрию 2018 после обвинений с 2013 и в течение двух лет войны с Россией, до 2015, возглавляла направление "Экономика" журнала "Вести.Репортёр"; с 2016 года вместе с Гужвой ведущая программы на медведчуковском NewsONE Мураева; 19 января 2025 года лишена государственных наград Украины и других государственных наград, внесенная в санкционный список, имеет финансовые ограничения).

Пишет, что красивая, талантливая, умная, а уж какая художница!.. Ну, картины оценить не могу, не искусствовед. Хотя она сама пишет, что это китч.

А вот тезис, что якобы санкции против Крюковой "неправильно" ввели, на самом деле она ого-го какая проукраинская!.. Так вот, это вопрос ответственности. Профессиональной, если хотите. Потому что здесь вопрос государственной безопасности и военного времени, а не душеспасенный скит, чтобы покаяться – и простился.

В этом как раз и весь ужас, что россияне действительно не жалели бюджетов на наём по крайней мере сотен работников. И большинство из наемных были обычной бесталанной массой исполнителей. Не умели думать, не умели писать – и, соответственно, наносили минимум вреда, потому что приносили почти ноль пользы врагу. А вот Крюкова как раз талантлива.

Крюкова действительно умеет писать, умеет думать, умеет производить впечатление, умеет убедительно говорить, умеет давить на эмоции, вызывать нужные реакции… И тем хуже для Украины.

Крюкова – в звене тех (хотя, разумеется, не в первых рядах), кто привел в Украину войну, это без всяких сомнений. На ней личная ответственность и за войну 2014-го, и за то, что та война развилась 24 февраля 2022 года в Великую войну.

И "муж на фронте" (как пишут некоторые) и "дети в украинских школах" вину не снизят. Потому что дело уже сделано.

Годы усердного, талантливого, эффективного труда в "Страна.уа" и в проектах "Вестей" дали нужные Кремлю плоды. Ведь Страна.уа как тогда, так и теперь – откровенно антиукраинское издание и всегда тесно сотрудничало со СМИ врага.

А когда почти после 3 лет Великой войны, спровоцированной среди прочего и ее талантливой работой на врага, находятся адвокаты… Это обидно. Хочется, чтобы защитники понимали важность последствий такой работы. Иначе путаются приоритеты. Человек работал минимум последние 10 лет напрямую на Россию – и его ставят вдруг на одну ступень с патриотами, которые всегда занимали проукраинскую позицию (и имели поэтому проблемы).

И хуже всего. Я вижу, что это – еще одно проявление определенного тренда к возвращению всего того, что было в лучшем случае до февраля 2022-го, в худшем – до 2014-го. То есть, к общественному формату времен Януковича. И это закономерно. Ведь условно пророссийский электорат нигде не девался. По грубым оценкам, до 20% избирателей готовы поддержать подобные политические проекты (в смысле, дубинские-бужанские-бойки могут получить мандаты ВР Х созыва вполне законно, из-за добровольного выбора украинских граждан).

Ну и все уже ориентируются на ожидаемые условия временных мирных соглашений с Путиным: вернуть права на русский язык и вернуть все права и имущество РПЦ, пророссийским партиям и организациям, позволить баллотироваться, снять санкции… И это будет таким "легким" вариантом требований – если не удастся принудить к капитуляции Украины. Тогда будет такая попытка мирно перехватить власть в Украине – через финансирование проектов типа тех, что реализовывали долгие годы Гужва, Крюкова, Мураев, Панченко, Голованов и другие. То есть той же Крюковой осталось всего ничего — пересидеть в декрете, прежде чем можно будет вернуться к привычной работе.

А об возмущении санкциями… Здесь мы с Крюковой определенным образом коллеги – я тоже с 2018 года в санкционном списке. Правда, в санкционном списке Кремля.

Источник: пост Голобуцкого в Facebook