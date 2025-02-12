"Он проиграет": генсек НАТО сделал жесткое предупреждение Путину

Реакция НАТО будет сокрушительной

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал серьезное предупреждение президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, если Россия решиться атаковать Альянс, то это закончится для неё сокрушительным поражением.

Об этом он сказал на пресс-конференции перед заседанием "Рамштайна" в Брюсселе. По словам Рютте, в НАТО серьезно относятся к отчетам об агрессивных намерениях Кремля, поступающих от различных европейских разведывательных агентств, но у Альянса есть хорошие возможности для реагирования.

"Если Путин атакует НАТО, реакция будет сокрушительной — он проиграет", — заявил он.

Генсек НАТО отметил, что оборонный потенциал Североатлантического союза достаточно мощный, чтобы сделать попытки агрессии России напрасными.

"Пусть (Путин — Ред.) не пробует — он это знает", — добавил Марк Рютте.

Однако он отметил, что Россия, учитывая нынешние темпы работы ее военной промышленности, может значительно нарастить силы за 4-5 лет. Поэтому НАТО должно быть готовым к этому и сфокусироваться на трех вещах – поддержке Украины, увеличении оборонных расходов и развитии своей оборонной промышленности.

Что этому предшествовало

В новой оценке угроз, проведенной Управлением военной разведки Дании, говорится, что если Североатлантический Альянс не будет перевооружаться параллельно с Россией, то уже через полгода после завершения войны в Украине Москва будет готова к новому вторжению.

"Россия видит себя в конфликте с Западом и готовится к войне против НАТО. Это не означает, что принято решение о начале войны, но Россия вооружается и развивает потенциал для принятия такого решения", — говорилось в сообщении.

По оценкам разведки Дании, гипотетическая война РФ против НАТО может пройти по таким сценариям:

Через шесть месяцев после прекращения боевых действий в Украине РФ будет способна вести локальную войну в одной из соседних стран;

после прекращения боевых действий в Украине РФ будет способна вести локальную войну в одной из соседних стран; Приблизительно через два года она будет представлять реальную угрозу одной или нескольким странам НАТО, то есть будет готова к региональной войне против нескольких государств в регионе Балтийского моря;

она будет представлять реальную угрозу одной или нескольким странам НАТО, то есть будет готова к региональной войне против нескольких государств в регионе Балтийского моря; Приблизительно через пять лет Москва может быть готова к широкомасштабной войне на европейском континенте без участия США.

Напомним, ранее мы писали о том, за сколько Трамп может закончить войну в Украине.