Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о перспективах договоренностей:

Рамки потенциального мирного соглашения. На этот момент есть:

• относительно вменяемый проект от Украины и европейских стран, в котором уже содержится много компромиссов,

• публично пи**ецовая позиция России, где нет никаких намеков на прогресс (что при этом льет в уши Путин Уиткоффу, мы можем только догадываться),

• го**яный план Трампа, в котором он пытается сойтись посередине, только почему-то в этом посередине в основном плюшки для России.

Пока ситуация похожа на тупик.

Госдеп продолжает бубнить про дедлайн, пугая выходом из переговоров, но это какой-то очень мобильный дедлайн, который никак не наступит.

▪️Временное перемирие / прекращение огня.

Путин объявил одностороннее трехдневное перемирие. Украина не согласилась, напомнив о 30-дневном полном прекращении огня, которое в свое время предлагали Штаты.

США в кои-то веки согласились с Украиной, пусть и словами свадебного генерала Келлога.

▪️Ресурсное соглашение между Украиной и США.

Вроде бы дело движется, и в очередной раз удалось привести проект в адекватное состояние, близкое к подписанию. Вот только никто этот проект еще не видел, и все эти благие вести известны нам из абстрактных сливов.

Итого. Вроде бы ситуация складывается позитивно для нас, по крайней мере х*ри в наш адрес за последние дни не было, а Россия своей позицией должна раздражать Штаты. И если бы мы в предыдущих сериях не растеряли остатки наивности, можно было бы ждать какого-то антироссийского жеста со стороны Трампа. Но мы не в сказке, поэтому будем ждать, но неизвестно чего.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка