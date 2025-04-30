Россия своей позицией должна раздражать Штаты, но мы не в сказке - Роман Шрайк
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Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о перспективах договоренностей:
Рамки потенциального мирного соглашения. На этот момент есть:
• относительно вменяемый проект от Украины и европейских стран, в котором уже содержится много компромиссов,
• публично пи**ецовая позиция России, где нет никаких намеков на прогресс (что при этом льет в уши Путин Уиткоффу, мы можем только догадываться),
• го**яный план Трампа, в котором он пытается сойтись посередине, только почему-то в этом посередине в основном плюшки для России.
Пока ситуация похожа на тупик.
Госдеп продолжает бубнить про дедлайн, пугая выходом из переговоров, но это какой-то очень мобильный дедлайн, который никак не наступит.
▪️Временное перемирие / прекращение огня.
Путин объявил одностороннее трехдневное перемирие. Украина не согласилась, напомнив о 30-дневном полном прекращении огня, которое в свое время предлагали Штаты.
США в кои-то веки согласились с Украиной, пусть и словами свадебного генерала Келлога.
▪️Ресурсное соглашение между Украиной и США.
Вроде бы дело движется, и в очередной раз удалось привести проект в адекватное состояние, близкое к подписанию. Вот только никто этот проект еще не видел, и все эти благие вести известны нам из абстрактных сливов.
Итого. Вроде бы ситуация складывается позитивно для нас, по крайней мере х*ри в наш адрес за последние дни не было, а Россия своей позицией должна раздражать Штаты. И если бы мы в предыдущих сериях не растеряли остатки наивности, можно было бы ждать какого-то антироссийского жеста со стороны Трампа. Но мы не в сказке, поэтому будем ждать, но неизвестно чего.
Источник: Telegram-канал Романа Шрайка
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