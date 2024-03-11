Без них не обойдется ни одна хозяйка: два популярных продукта в Украине выросли в цене

Сколько теперь придется платить

В супермаркетах в марте изменились цены на сливочное и подсолнечное масло. Большинство позиций на полках магазинов стали дороже.

Об этом сообщает издание "Хвиля", ссылаясь на данные портала Минфин. В материале рассказали, где самый дорогой продукт.

Цены на сливочное масло

Масло сливочное "Селянське" 72,5% за месяц подорожало с 71,31 грн. до 71,74 грн. за 200 грамм. Дороже всего его продают в "Варусе" – 73,90 грн., а самая низкая цена в "Ашане" – 68,90 грн.

Масло "Яготинское" 73% поднялось в цене с 78,51 грн. до 80,07 грн. за 200 грамм. Самая низкая стоимость установлена ​​в "Варусе" – 77,40 грн., а самая высокая в "Метро" – 82,68 грн.

Цены на сливочное масло

Цены на подсолнечное масло

За месяц – в марте по сравнению с февралем – стоимость масла "Олейна" снизилась с 55,95 грн. до 55,67 грн. за 850 мл. Самая низкая цена установлена ​​в сети "Мегамаркет" – 42,50 грн., а самая высокая в "Новусе" – 60,99 грн.

Подсолнечное масло "Щедрый Дар" в среднем по супермаркетам за месяц подорожало с 59,19 грн. до 59,75 грн. 850 мл. Дешевле всего в "Метро" – 58,90 грн., а самое дорогое в "Ашане" – 60,90 грн.

Цены на подсолнечное масло

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