Какая у вас будет пенсия в 2025, если ваш заработок ниже минимальной зарплаты

В основном, пенсия зависит от зарплаты, которую получает украинец

Пенсии в Украине рассчитывают, в основном, в зависимости от количества лет страхового стажа, возраста выхода на пенсию и заработной платы. Если она будет мизерной, то и выплата на отдыхе не ожидается большой.

"Телеграф" решил разобраться, какой точно будет сумма пенсии у 60-летнего мужчины, который работал всю жизнь на 5, 6 или 7 тысяч гривен, то есть на сумму, которая ниже минимальной зарплаты в Украине в 2025 году — 8 тысяч гривен.

Согласно пенсионному калькулятору, у мужчины, которому исполнилось 60 лет, имеющему 32 года страхового стажа и ежемесячную зарплату в 5 тысяч гривен, пенсионное начисление в марте 2025 года будет составлять 1 753 гривны.

Если его зарплата выше, то есть 6000 гривен, то пенсия вырастет до 2103 гривен.

Между тем, заработная плата в 7 000 гривен принесет украинцу пенсию в 2 454 гривны.

Такая пенсия была рассчитана на общих условиях, без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, особые заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия у украинца, имеющего мизерную ежемесячную заработную плату и минимальный страховой стаж в 15 лет.