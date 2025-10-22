Атаки точно повлияют: чего ждать от курса доллара в ближайшие дни

Сегодня можем иметь достаточно стабильный курс, потому что клиенты еще не отошли от утреннего шока

Российские атаки по энергосистеме Украины повлияют на курс доллара, но когда конкретно это произойдет — лишь вопрос времени. Однако уже с понедельника, 27 октября, давление на валютный рынок может расти и можно будет заметить колебания курса.

Удары по энергосистеме безусловно скажутся на валютном рынке, но оценить его масштабы можно будет чуть позже

На межбанке должно отразиться и решение Нацбанка по учетной ставке, удержанию рынка, в том числе и из-за договоренностей с госбанками

Люди пока не отошли от шока после атак, но уже с 27 октября будут заметны колебания курса

Об этом "Телеграфу" рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в материале: "Доллар может подорожать в ноябре: как атаки России отразятся на курсе гривны".

Влияние вражеских атак (на энергетическую инфраструктуру) на валютный рынок, безусловно, будет. Однако оценить его масштабы можно будет позже, хотя понятно, что это лишь вопрос времени. Плюс на межбанке должно отразиться и решение Нацбанка по учетной ставке, удержанию рынка, в том числе и из-за договоренностей с госбанками. Перед объявлением ставки Нацбанк обычно активнее присутствует на валютном рынке — следит, чтобы не было резких курсовых колебаний пояснил Шевчишин.

Собеседник "Телеграфа" подчеркнул, что в настоящее время курс стабилен, поскольку люди еще не отошли от шока после атаки. Отметим, что НБУ дает курс 22 октября 2025 такой:

доллар 41,7

евро 48,4

Курс валют 22 октября

Сегодня можем иметь достаточно стабильный курс, потому что клиенты еще не отошли от утреннего шока и не дали заявки на покупку инвалюты. Но уже с понедельника давление на валютный рынок может расти из-за отсутствия света и тепла, ограниченных мощностей бизнеса говорит эксперт.

