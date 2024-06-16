Почти Венеция: в Днепре автомобили плавают по затопленным улицам (фото, видео)

Днепрян посреди дня испугал громкий гром

Днем в воскресенье, 16 июня, в Днепре прошел сильный ливень. Как и на прошлой неделе, улицы затопило водой, а автомобили "плавали" по дорогам.

Пока на левом берегу раздавался сильный гром, на правом уже шел сильный дождь, который длится несколько часов. Видео непогоды появилось в местных Телеграм-каналах.

На проспекте Науки образовалось целое озеро после дождя. На опубликованном фото видно, что вода немного не доходит до колен детям.

Вблизи одного из торговых центров образовалось целое озеро

Дождем залило улицу Рабочую. В местных Телеграм-каналах пишут, что это сейчас почти Венеция. Однако теперь без резиновых сапог там тяжело передвигаться.

Сильно залило водой улицу Леси Украинки в центре города. Там автомобили буквально плавают. Также залило улицы Романа Шухевича, Щепкина, проспект Александра Поля.

На левом берегу также залило несколько улиц. В их числе и ул. Калиновая, где из-за непогоды затруднено движение транспорта.

На перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Староказацкой произошла авария с участием двух автомобилей. Не исключено, что плохая погода могла "помочь" случится дорожно-транспортному происшествию.

Для справки: синоптики предупреждали о непогоде в Днепре и области 16 июня. Дождливая погода, гром, гроза и ветер прогнозировались в областном центре. Порывы ветра, дующего с северо-востока, достигают 7-12 метров в секунду.

Ранее "Телеграф" сообщал о настоящем Армагеддоне в Киеве. Сильный ливень затопил улицы, а местных жителей испугал град.