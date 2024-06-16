Укр

Почти Венеция: в Днепре автомобили плавают по затопленным улицам (фото, видео)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Автор
Дети стоят по колено в воде из-за сильного ливня Новость обновлена 16 июня 2024, 15:02
Дети стоят по колено в воде из-за сильного ливня. Фото Коллаж "Телеграфа"

Днепрян посреди дня испугал громкий гром

Днем в воскресенье, 16 июня, в Днепре прошел сильный ливень. Как и на прошлой неделе, улицы затопило водой, а автомобили "плавали" по дорогам.

Пока на левом берегу раздавался сильный гром, на правом уже шел сильный дождь, который длится несколько часов. Видео непогоды появилось в местных Телеграм-каналах.

На проспекте Науки образовалось целое озеро после дождя. На опубликованном фото видно, что вода немного не доходит до колен детям.

Дети почти по колено в воде
Вблизи одного из торговых центров образовалось целое озеро

Дождем залило улицу Рабочую. В местных Телеграм-каналах пишут, что это сейчас почти Венеция. Однако теперь без резиновых сапог там тяжело передвигаться.

Сильно залило водой улицу Леси Украинки в центре города. Там автомобили буквально плавают. Также залило улицы Романа Шухевича, Щепкина, проспект Александра Поля.

На левом берегу также залило несколько улиц. В их числе и ул. Калиновая, где из-за непогоды затруднено движение транспорта.

На перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Староказацкой произошла авария с участием двух автомобилей. Не исключено, что плохая погода могла "помочь" случится дорожно-транспортному происшествию.

Для справки: синоптики предупреждали о непогоде в Днепре и области 16 июня. Дождливая погода, гром, гроза и ветер прогнозировались в областном центре. Порывы ветра, дующего с северо-востока, достигают 7-12 метров в секунду.

Ранее "Телеграф" сообщал о настоящем Армагеддоне в Киеве. Сильный ливень затопил улицы, а местных жителей испугал град.

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#Погода #Днепр #Видео #Дождь