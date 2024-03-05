На Левом берегу Киева стало тяжелее дышать из-за пожара: где ситуация хуже всего (карта)

На левом берегу Киева трудно дышать

В Киеве в экопарке Осокорки вспыхнул масштабный пожар, в результате которого огонь охватил около 2 гектаров заповедной территории. При этом местные жители жаловались на запах гари и дым.

Согласно данным сервисов, которые отслеживают качество воздуха, например IQAir, на левом берегу Киева и вправду наблюдается существенное увеличение количества загрязнителей в воздухе.

Тем самым по оценкам сервиса воздух там местами можно считать потенциально небезопасным для некоторых уязвимых групп населения. Однако наиболее грязный воздух наблюдается не на Осокорках, а на Дарнице и Левобережном массиве.

Впрочем, по данным saveecobot, повышения уровня загрязняющих веществ было замечено и в районе экопарка.

Стоит отметить, что по данным КГВА возгорание на Осокорках удалось локализировать, но борьба с огнем продолжается. На данный момент остался лишь один участок возгорания площадью до одного гектара. Остальные же очаги возгорания успешно ликвидировали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в столице загорелся рынок на Борщаговке. Утром 5 марта вспыхнули торговые киоски, огонь быстро распространялся на соседние точки. Информации о пострадавших и погибших не поступало.