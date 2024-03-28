Валюта подорожчала: скільки коштує долар в обмінниках Києва 28 березня
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Євро поки що тримає стабільну ціну
Долар продовжує дорожчати, а українці масово скуповують валюту. Сьогодні він піднявся ще на 10 копійок. Євро не змінився в ціні за минулу добу.
"Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 28 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,22 грн
Євро (EUR): 42,44 грн
Злотий (PLN): 9,83 грн
Канадський долар (CAD): 28,83 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,26 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,40 грн
Євро (EUR): 42,93 грн
Злотий (PLN): 9,87 грн
Канадський долар (CAD): 29,00 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,50 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся на 10 копійок.
Купівля: 39,35 грн
Продаж: 39,45 грн
Раніше "Телеграф" писав, чи буде долар по 40 гривень до кінця березня. Експерт дав прогноз на найближчі дні.