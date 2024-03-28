Валюта подорожчала: скільки коштує долар в обмінниках Києва 28 березня

Євро поки що тримає стабільну ціну

Долар продовжує дорожчати, а українці масово скуповують валюту. Сьогодні він піднявся ще на 10 копійок. Євро не змінився в ціні за минулу добу.

"Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 28 березня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,22 грн

Євро (EUR): 42,44 грн

Злотий (PLN): 9,83 грн

Канадський долар (CAD): 28,83 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,26 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,40 грн

Євро (EUR): 42,93 грн

Злотий (PLN): 9,87 грн

Канадський долар (CAD): 29,00 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,50 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках піднявся на 10 копійок.

Купівля: 39,35 грн

Продаж: 39,45 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи буде долар по 40 гривень до кінця березня. Експерт дав прогноз на найближчі дні.