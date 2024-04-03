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Сколько стоит горючее на киевских АЗС: актуальные цены

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Автор
На столичных АЗС Новость обновлена 03 апреля 2024, 10:48
На столичных АЗС. Фото УНИАН

Газ можно найти почти за 27 гривен

После значительного скачка цены на все виды горючего, стоимость стабилизировалась. Последняя неделя ростом цен не отличилась.

"Телеграф" рассмотрел актуальные цены на 3 апреля, которые предлагают киевские АЗС.

На данный момент на БРСМ-Нефть самые дешевые виды топлива:

ГАЗ — 26,99 грн

ДТ — 50,99 грн

А-95 — 50,99 грн

На UPG:

ГАЗ — 27,90 грн

ДТ — 53,30 грн

А-95 — 53,90 грн

А-95+ — 55,90 грн

А-100 — 59,90 грн

На WOG и ОККО цены такие:

ДТ — 57,49 грн

А-95 — 57,49 грн

A-95+ — 59,49 грн

ГАЗ — 29,99 грн

А-100 на WOG — 63,99 грн

Табло KLO показывает следующие цифры:

ГАЗ — 28,99 грн

ДТ — 56,39 грн

А-95 — 56,79 грн

A-95+ — 58,79 грн

А-100 — 62,29 грн

На Shell :

ГАЗ — 28,79 грн

ДТ — 56,49 грн

А-95 — 56,49 грн

A-95+ — 59,49 грн

А-100 — 65,99 грн

Самое дорогое горючее предлагает SOCAR :

ГАЗ — 28,49 грн

ДТ — 58,99 грн

А-95 — 58,99 грн

A-95+ — 59,99 грн

А-100 — 68,99 грн

Цены на киевских АЗС за последние дни не изменились.

Ранее "Телеграф" писал, что уже в течение трех месяцев этого года эксперты фиксируют снижение спроса на бензин. Названы 3 причины, почему резко упала продажа горючего.

Теги:
#Новости Киева #ціни на пальне #Киевские АЗС