Рус

Скільки коштує пальне на київських АЗС: актуальні ціни

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На столичних АЗС Новина оновлена 03 квітня 2024, 10:48
На столичних АЗС. Фото УНІАН

Газ можна знайти майже за 27 гривень

Після значного стрибка ціни на всі види пального, вартість стабілізувалася. Останній тиждень зростанням цін не відзначився.

"Телеграф" розглянув актуальні ціни на 3 квітня, які пропонують київські АЗС.

Наразі на БРСМ-Нафта найдешевші види палива:

ГАЗ — 26,99 грн

ДП — 50,99 грн

А-95 — 50,99 грн

На UPG:

ГАЗ — 27,90 грн

ДП — 53,30 грн

А-95 — 53,90 грн

А-95+ — 55,90 грн

А-100 — 59,90 грн

На WOG та ОККО ціни от такі:

ДП — 57,49 грн

А-95 — 57,49 грн

A-95+ — 59,49 грн

ГАЗ — 29,99 грн

А-100 на WOG — 63,99 грн

Табло KLO показує такі цифри:

ГАЗ — 28,99 грн

ДП — 56,39 грн

А-95 — 56,79 грн

A-95+ — 58,79 грн

А-100 — 62,29 грн

На Shell:

ГАЗ — 28,79 грн

ДП — 56,49 грн

А-95 — 56,49 грн

A-95+ — 59,49 грн

А-100 — 65,99 грн

Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:

ГАЗ — 28,49 грн

ДП — 58,99 грн

А-95 — 58,99 грн

A-95+ — 59,99 грн

А-100 — 68,99 грн

Ціни на київських АЗС протягом останніх днів не змінилися.

Раніше "Телеграф" писав, що уже протягом трьох місяців цього року експерти фіксують зниження попиту на бензин. Названо 3 причини, чому різко впав продаж пального.

Теги:
#Новини Києва #ціни на пальне #Київські АЗС