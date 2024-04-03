Скільки коштує пальне на київських АЗС: актуальні ціни
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Газ можна знайти майже за 27 гривень
Після значного стрибка ціни на всі види пального, вартість стабілізувалася. Останній тиждень зростанням цін не відзначився.
"Телеграф" розглянув актуальні ціни на 3 квітня, які пропонують київські АЗС.
Наразі на БРСМ-Нафта найдешевші види палива:
ГАЗ — 26,99 грн
ДП — 50,99 грн
А-95 — 50,99 грн
На UPG:
ГАЗ — 27,90 грн
ДП — 53,30 грн
А-95 — 53,90 грн
А-95+ — 55,90 грн
А-100 — 59,90 грн
На WOG та ОККО ціни от такі:
ДП — 57,49 грн
А-95 — 57,49 грн
A-95+ — 59,49 грн
ГАЗ — 29,99 грн
А-100 на WOG — 63,99 грн
Табло KLO показує такі цифри:
ГАЗ — 28,99 грн
ДП — 56,39 грн
А-95 — 56,79 грн
A-95+ — 58,79 грн
А-100 — 62,29 грн
На Shell:
ГАЗ — 28,79 грн
ДП — 56,49 грн
А-95 — 56,49 грн
A-95+ — 59,49 грн
А-100 — 65,99 грн
Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:
ГАЗ — 28,49 грн
ДП — 58,99 грн
А-95 — 58,99 грн
A-95+ — 59,99 грн
А-100 — 68,99 грн
Ціни на київських АЗС протягом останніх днів не змінилися.
Раніше "Телеграф" писав, що уже протягом трьох місяців цього року експерти фіксують зниження попиту на бензин. Названо 3 причини, чому різко впав продаж пального.