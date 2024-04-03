Скільки коштує пальне на київських АЗС: актуальні ціни

Газ можна знайти майже за 27 гривень

Після значного стрибка ціни на всі види пального, вартість стабілізувалася. Останній тиждень зростанням цін не відзначився.

"Телеграф" розглянув актуальні ціни на 3 квітня, які пропонують київські АЗС.

Наразі на БРСМ-Нафта найдешевші види палива:

ГАЗ — 26,99 грн

ДП — 50,99 грн

А-95 — 50,99 грн

На UPG:

ГАЗ — 27,90 грн

ДП — 53,30 грн

А-95 — 53,90 грн

А-95+ — 55,90 грн

А-100 — 59,90 грн

На WOG та ОККО ціни от такі:

ДП — 57,49 грн

А-95 — 57,49 грн

A-95+ — 59,49 грн

ГАЗ — 29,99 грн

А-100 на WOG — 63,99 грн

Табло KLO показує такі цифри:

ГАЗ — 28,99 грн

ДП — 56,39 грн

А-95 — 56,79 грн

A-95+ — 58,79 грн

А-100 — 62,29 грн

На Shell:

ГАЗ — 28,79 грн

ДП — 56,49 грн

А-95 — 56,49 грн

A-95+ — 59,49 грн

А-100 — 65,99 грн

Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:

ГАЗ — 28,49 грн

ДП — 58,99 грн

А-95 — 58,99 грн

A-95+ — 59,99 грн

А-100 — 68,99 грн

Ціни на київських АЗС протягом останніх днів не змінилися.

Раніше "Телеграф" писав, що уже протягом трьох місяців цього року експерти фіксують зниження попиту на бензин. Названо 3 причини, чому різко впав продаж пального.