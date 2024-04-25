Падают цены на яйца и овощи: стоимость продуктов на Столичном рынке

Некоторые виды сала продают по 550 гривен

На рынках Киева постепенно дешевеют яйца. Также продолжает падать цена на молодой картофель.

Капусту продают тоже дешевле. "Телеграф" рассмотрел актуальные цены на Столичном рынке.

Цены на мясо

Свинина

Ошеек свинины стоит в среднем 240 грн за килограмм. Вырезка также 240 грн/кг. Биток по 185 грн/кг. Ребро – 190 грн/кг.

Свинья задняя часть, цена 150 грн/кг. Средняя цена на сало на Столичном рынке – 150 грн за кг, но некоторые виды продают по 550 грн/кг.

Мясо птицы

Куриное филе можно приобрести по 139 грн/кг. Тушка курицы стоит в среднем 77 грн за кг.

Куриное бедрышко — 104 грн за кг. Куриное крыло по 67 грн/кг. Тушка домашней курицы стоит 102 грн за кг.

Индюшачья голень стоит 105 грн/кг. Индюшачье бедро по 190 грн за кг. Филе индейки можно купить за 195 грн/кг. Фабричная тушка стоит в среднем 120 грн/кг.

Тушку домашней утки можно приобрести за 159 грн/кг.

Говядина

Цена на говядину шею составляет 220 грн/кг. Мякоть из задней части в среднем стоит 270 грн/кг.

Говядина биток — 370 грн за кг. Говядина вырезка стоит 700 грн за кг.

Баранина

Средняя цена на мякоть из лопатки барана 290 грн за кг. Ошеек можно приобрести за 180 грн за кг.

Задняя нога на кости – 250 грн/кг. Баранина корейка стоит 400 грн/кг.

Цены на овощи

Молодой картофель на Столичном рынке продают по 100 грн/кг. Картошку можно приобрести за 15 грн за кг.

Морковь — 13 грн/кг. Лук в среднем стоит 14 грн/кг. Лук зеленый по 50 грн за пучок.

Капуста белокочанная стоит 12 грн за кг. Капуста молодая — 28 грн/кг. Капуста пекинская по 25 грн/кг.

Свеклу продают по 12 грн за кг. Редис можно купить по 35 грн за кг.

Средняя цена на огурцы 80 грн/кг. Помидоры красные – 80 грн, розовые по 160 грн за кг.

Свежий перец можно приобрести по 140–150 грн за кг. Чеснок по 120 грн, а молодой по 170 за кг.

Цены на фрукты

Украинские яблоки продают в среднем по 25 грн/кг. Грушу импортную предлагают по 90 грн/кг. Также на рынке появился импортный абрикос по немаленькой цене – 580 грн/кг. Персик дешевле, его предлагают по 210 грн. кг.

Бананы продают по 1200 грн ящик. А ящик зеленого авокадо стоит 600 грн.

Цена апельсинов за кг 70 грн. Мандарины в среднем стоят по 70–80 грн за кг. Киви по 100 грн/кг.

Гранат — 120 грн/кг. Виноград Киш-Мыш можно купить за 250 грн/кг. Лимон в среднем стоит 55 грн/кг.

Цены на яйца

Средняя цена на яйцо куриное С1, 10 шт 20 грн. Куриные яйца С0, 10 шт можно приобрести по 29 грн.

Яйца категории СВ по 42 грн. Яйца перепелиные, 20 шт стоит в среднем 55 грн.

Адрес рынка: Киевская обл., Бучанский р-н, с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А

График работы: без выходных 5:00 — 18:30

Важно отметить, что цены на продукты могут несколько отличаться в зависимости от продавца.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки. Они состоятся с 23 по 28 апреля в разных районах столицы.