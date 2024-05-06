Киев накроет гроза: осадки могут удержаться до конца дня

Уровень опасности остается желтым

В понедельник, 6 мая, в Киеве ожидается гроза с удержанием до конца суток. Она может пройти в ближайшие два часа.

Об опасном метеорологическом явлении предупреждает КМВА. В столице I (желтый) уровень опасности.

В администрации призывают быть внимательными и осторожными.

"Не пугайтесь звуков грома. При объявлении воздушной тревоги — немедленно направляйтесь в укрытие!" — подчеркивают в КМВА.

Отметим, что сейчас в Киеве температура воздуха достигает 25 градусов тепла. Небо малооблачное, пока что солнце радует киевлян своими лучами.

Ветер юго-западный, скорость порывов 3 м/с. Влажность воздуха – 49%.

Напоминаем, в ближайшие дни в Киеве ожидается сильный ветер. Температура воздуха пойдет на убыль.

Во вторник, 7 мая, ожидаются осадки. Столбики термометра упадут до 15-19°. Скорость порывов ветра достигнет 9-12 м/с.

В среду, 8 мая, дожди не прогнозируют. Однако заметно похолодает. Температура будет колебаться от 7° ночью и утром до 15° днем. Ветер будет оставаться сильным — 9-11 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, как изменилась цена доллара во время пасхальных праздников. Курс американской валюты на черном рынке Киева немного упал.