Київ накриє гроза: опади можуть утриматися до кінця дня

Рівень небезпечності залишається жовтим

У понеділок, 6 травня, у Києві очікується гроза з утриманням до кінця доби. Вона може пройти у найближчі дві години.

Про небезпечне метеорологічне явище попереджає КМВА. Наразі у столиці І (жовтий) рівень небезпечності.

У адміністрації закликають бути уважними та обережними.

"Не лякайтеся звуків грому. При оголошені повітряної тривоги — негайно прямуйте в укриття!" — підкреслюють у КМВА.

Зазначимо, зараз у Києві температура повітря сягає 25 градусів тепла. Небо малохмарне, поки що сонце радує киян своїм промінням.

Вітер південно-західний, швидкість поривів 3 м/с. Вологість повітря — 49%.

Нагадуємо, найближчими днями у Києві очікується сильний вітер. Температура повітря піде на спад.

У вівторок, 7 травня, очікуються опади. Стовпчики термометра впадуть до 15-19 °. Швидкість поривів вітру сягне 9-12 м/с.

У середу, 8 травня, дощів не прогнозують. Однак помітно похолодає. Температура буде коливатись від 7 ° вночі та вранці до 15 ° вдень. Вітер буде залишатись сильним — 9-11 м/с.

Раніше "Телеграф" писав, як змінилася ціна долара під час великодніх свят. Курс американської валюти на чорному ринку Києва трішки упав.