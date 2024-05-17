Графики отключения: когда в Киеве не станет света, ДТЭК назвал часы

До вечера ограничений не ожидается

В пятницу, 17 мая, в Киеве будут применяться графики стабилизационных отключений. Они будут действовать с 19.00.

Об этом сообщает ДТЭК. Днем ограничений не прогнозируется.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой, но до 19:00 ограничения света не предусмотрены", — говорится в сообщении.

Причина введения графиков — дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший в результате российских обстрелов. ДТЭК призывает граждан потреблять электроэнергию разумно и экономно.

Напоминаем, что посмотреть графики отключений света можно в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно сделать несколько простых шагов:

В приложении "Киев Цифровой" выберите раздел "Больше сервисов".

Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".

Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.

После увидите графики стабилизационных отключений.

Вы можете получать уведомления об отключении сразу на телефон.

Ранее "Телеграф" писал, сколько в Киеве стоят генераторы. Из-за введения графиков отключения света начал расти спрос, но дефицита энергооборудования ждать не следует.