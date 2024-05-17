Укр

Графики отключения: когда в Киеве не станет света, ДТЭК назвал часы

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Отсутствие электроснабжения в столице Новость обновлена 17 мая 2024, 12:25
Отсутствие электроснабжения в столице. Фото Коллаж "Телеграфа"

До вечера ограничений не ожидается

В пятницу, 17 мая, в Киеве будут применяться графики стабилизационных отключений. Они будут действовать с 19.00.

Об этом сообщает ДТЭК. Днем ограничений не прогнозируется.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой, но до 19:00 ограничения света не предусмотрены", — говорится в сообщении.

Причина введения графиков — дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший в результате российских обстрелов. ДТЭК призывает граждан потреблять электроэнергию разумно и экономно.

Напоминаем, что посмотреть графики отключений света можно в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно сделать несколько простых шагов:

  • В приложении "Киев Цифровой" выберите раздел "Больше сервисов".
  • Затем найдите пункт "ДТЭК Свет".
  • Добавьте адрес, если он не сохранился автоматически.
  • После увидите графики стабилизационных отключений.

Вы можете получать уведомления об отключении сразу на телефон.

Ранее "Телеграф" писал, сколько в Киеве стоят генераторы. Из-за введения графиков отключения света начал расти спрос, но дефицита энергооборудования ждать не следует.

Теги:
#Новости Киева #Отключения света #Графики отключений в Киеве #Почасовые графики