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Графіки відключення: коли в Києві не стане світла, ДТЕК назвав години

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Відсутність електропостачання в столиці Новина оновлена 17 травня 2024, 12:25
Відсутність електропостачання в столиці. Фото Колаж "Телеграфу"

До вечора обмежень не очікується

У п'ятницю, 17 травня, у Києві будуть застосовуватися графіки стабілізаційних відключень. Вони діятимуть з 19:00.

Про це повідомляє ДТЕК. Вдень обмежень не прогнозується.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені", — йдеться у повідомленні.

Причина введення графіків — дефіцит потужності в енергетичній системі країни, що виник внаслідок російських обстрілів. ДТЕК закликає громадян споживати електроенергію розумно та ощадливо.

Нагадуємо, що переглянути графіки відключень світла можна у застосунку "Київ Цифровий". Для цього потрібно зробити декілька простих кроків:

  • В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".
  • Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".
  • Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.
  • Після побачите графіки стабілізаційних відключень.

Ви зможете отримувати сповіщення про відключення одразу на телефон.

Раніше "Телеграф" писав, скільки в Києві коштують генератори. Через запровадження графіків відключення світла, почав зростати попит, але на дефіцит енергообладнання чекати не слід.

Теги:
#Новини Києва #Відключення світла #Графіки відключень у Києві #Погодинні графіки