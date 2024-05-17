Графіки відключення: коли в Києві не стане світла, ДТЕК назвав години

До вечора обмежень не очікується

У п'ятницю, 17 травня, у Києві будуть застосовуватися графіки стабілізаційних відключень. Вони діятимуть з 19:00.

Про це повідомляє ДТЕК. Вдень обмежень не прогнозується.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені", — йдеться у повідомленні.

Причина введення графіків — дефіцит потужності в енергетичній системі країни, що виник внаслідок російських обстрілів. ДТЕК закликає громадян споживати електроенергію розумно та ощадливо.

Нагадуємо, що переглянути графіки відключень світла можна у застосунку "Київ Цифровий". Для цього потрібно зробити декілька простих кроків:

В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".

Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".

Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.

Після побачите графіки стабілізаційних відключень.

Ви зможете отримувати сповіщення про відключення одразу на телефон.

Раніше "Телеграф" писав, скільки в Києві коштують генератори. Через запровадження графіків відключення світла, почав зростати попит, але на дефіцит енергообладнання чекати не слід.