Графіки відключення: коли в Києві не стане світла, ДТЕК назвав години
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До вечора обмежень не очікується
У п'ятницю, 17 травня, у Києві будуть застосовуватися графіки стабілізаційних відключень. Вони діятимуть з 19:00.
Про це повідомляє ДТЕК. Вдень обмежень не прогнозується.
"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені", — йдеться у повідомленні.
Причина введення графіків — дефіцит потужності в енергетичній системі країни, що виник внаслідок російських обстрілів. ДТЕК закликає громадян споживати електроенергію розумно та ощадливо.
Нагадуємо, що переглянути графіки відключень світла можна у застосунку "Київ Цифровий". Для цього потрібно зробити декілька простих кроків:
- В застосунку "Київ Цифровий" оберіть розділ "Більше сервісів".
- Потім знайдіть пункт "ДТЕК Світло".
- Додайте адресу, якщо вона не збереглася автоматично.
- Після побачите графіки стабілізаційних відключень.
Ви зможете отримувати сповіщення про відключення одразу на телефон.
Раніше "Телеграф" писав, скільки в Києві коштують генератори. Через запровадження графіків відключення світла, почав зростати попит, але на дефіцит енергообладнання чекати не слід.