Альпака воскресла: в Киевском зоопарке опровергли смерть животного (фото)
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Животные могут жить около 20 лет
В среду, 22 мая, от посетителей Киевского зоопарка поступила информация, что умерла альпака. С места события появилось фото.
Об этом сообщили подписчики местного телеграм-канала "Труха Киев". На фотографии видно лежащую на земле альпаку и работников зоопарка возле нее.
Администрация опровергла информацию о смерти животного. Как оказалось, посетители не так поняли действия работников. На самом деле, они обрезали шерсть альпакам.
Что известно об альпаках
Альпаки – это животные, происходящие из высокогорных регионов Южной Америки, в частности Анд. Они принадлежат к семье верблюдовых и тесно связаны с ламами, но отличаются своими меньшими размерами и мягкой, роскошной шерстью.
Альпаки были одомашнены более шести тысяч лет назад местными народами Анд, такими как инки. Они приспособлены к серьезным условиям высокогорья, где температура может резко изменяться в течение дня. Эти животные пасутся на высоте от 3500 до 5000 метров над уровнем моря, где богатые питательными веществами травы помогают им поддерживать здоровье и энергию.
Есть два основных вида альпак: гуакалья (Huacaya) и сури (Suri). Гуакалья имеют густую, объемную шерсть, напоминающую плюшевый мех.
Сури отличаются длинными, шелковистыми локонами, свисающими вдоль тела.
Альпаки могут жить до 20 лет и больше.
Сегодня альпаки становятся популярными жителями зоопарков по всему миру, включая Украину. Благодаря своему дружелюбию и привлекательному внешнему виду они быстро становятся любимцами посетителей.
Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве можно увидеть альпак. На территории контактного зоопарка проживает более 20 разных видов животных из разных уголков планеты Земля.