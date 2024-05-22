Альпака воскресла: в Киевском зоопарке опровергли смерть животного (фото)

Животные могут жить около 20 лет

В среду, 22 мая, от посетителей Киевского зоопарка поступила информация, что умерла альпака. С места события появилось фото.

Об этом сообщили подписчики местного телеграм-канала "Труха Киев". На фотографии видно лежащую на земле альпаку и работников зоопарка возле нее.

Фото з места события

Администрация опровергла информацию о смерти животного. Как оказалось, посетители не так поняли действия работников. На самом деле, они обрезали шерсть альпакам.

Зоопарк опроверг слухи о смерти альпаки

Что известно об альпаках

Альпаки – это животные, происходящие из высокогорных регионов Южной Америки, в частности Анд. Они принадлежат к семье верблюдовых и тесно связаны с ламами, но отличаются своими меньшими размерами и мягкой, роскошной шерстью.

Альпаки были одомашнены более шести тысяч лет назад местными народами Анд, такими как инки. Они приспособлены к серьезным условиям высокогорья, где температура может резко изменяться в течение дня. Эти животные пасутся на высоте от 3500 до 5000 метров над уровнем моря, где богатые питательными веществами травы помогают им поддерживать здоровье и энергию.

Очаровательные животные родом из Южной Америки

Есть два основных вида альпак: гуакалья (Huacaya) и сури (Suri). Гуакалья имеют густую, объемную шерсть, напоминающую плюшевый мех.

Альпака породы гуакалья

Сури отличаются длинными, шелковистыми локонами, свисающими вдоль тела.

Альпака породы сури

Альпаки могут жить до 20 лет и больше.

Сегодня альпаки становятся популярными жителями зоопарков по всему миру, включая Украину. Благодаря своему дружелюбию и привлекательному внешнему виду они быстро становятся любимцами посетителей.

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве можно увидеть альпак. На территории контактного зоопарка проживает более 20 разных видов животных из разных уголков планеты Земля.