Альпака воскресла: у Київському зоопарку спростували смерть тварини (фото)

Тварини можуть жити близько 20 років

У середу, 22 травня, від відвідувачів Київського зоопарку надійшла інформація, що там померла альпака. З місця події з'явилося фото.

Про це повідомили підписники місцевого телеграм-каналу "Труха Київ". На світлині видно альпаку, що лежить на землі, і працівників зоопарку біля неї.

Фото з місця події

Адміністрація спростувала інформацію про смерть тварини. Як виявилося, відвідувачі не так зрозуміли дії працівників. Насправді вони обрізали шерсть альпакам.

Зоопарк спростував чутки про смерть альпаки

Що відомо про альпак

Альпаки — це тварини, що походять з високогірних регіонів Південної Америки, зокрема Анд. Вони належать до родини верблюдових і тісно пов'язані з ламами, але відрізняються своїми меншими розмірами та м'якою, розкішною шерстю.

Альпаки були одомашнені понад шість тисяч років тому місцевими народами Анд, такими як інки. Вони пристосовані до суворих умов високогір'я, де температура може різко змінюватися протягом дня. Ці тварини пасуться на висоті від 3500 до 5000 метрів над рівнем моря, де багаті на поживні речовини трави допомагають їм підтримувати здоров'я та енергію.

Чарівні тварини родом з Південної Америки

Існують два основних види альпак: гуакалья (Huacaya) та сурі (Suri). Гуакалья мають густу, об'ємну шерсть, яка нагадує плюшеве хутро.

Альпака породи гуакалья

Натомість сурі відрізняються довгими, шовковистими локонами, які звисають вздовж тіла.

Альпака породи сурі

Альпаки можуть жити до 20 років і більше.

Сьогодні альпаки стають популярними мешканцями зоопарків по всьому світу, включаючи Україну. Завдяки своїй дружелюбності та привабливому зовнішньому вигляду, вони швидко стають улюбленцями відвідувачів.

Раніше "Телеграф" писав, де у Києві можна побачити альпак. На території контактного зоопарку проживає понад 20 різних видів тварин із різних куточків планети Земля.