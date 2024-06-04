Как подорожал доллар за последние дни: курс валют в обменниках Киева
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинская гривна медленно обесценивается
Курс доллара более-менее стабилизировался. Однако разница между покупкой и продажей американской валюты в большинстве обменников составляет от 20 до 35 копеек. У некоторых достигает 1 гривны и даже выше.
Евро и другие европейские валюты продолжают колебаться. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
4 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,48 грн
Евро (EUR): 43,89 грн
Злотый (PLN): 10,25 грн
Канадский доллар (CAD): 29,68 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,88 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,96 грн
Евро (EUR): 44,60 грн
Злотый (PLN): 10,37 грн
Канадский доллар (CAD): 30,00 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,70 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за несколько дней почти не изменился.
Покупка: 40,90 грн
Продажа: 41,01 грн
Ранее "Телеграф" писал, будет ли стоить доллар по 42 гривны уже до конца года. Медленное обесценивание гривны не несет риска для макрофинансовой стабильности.