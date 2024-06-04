Як подорожчав долар за останні дні: курс валют в обмінниках Києва
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Українська гривня повільно знецінюється
Курс долара більш-менш стабілізувався. Однак різниця між купівлею та продажем американської валюти у більшості обмінниках складає від 20 до 35 копійок. У деяких сягає 1 гривні та навіть вище.
Євро та інші європейські валюти продовжують коливатися. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 4 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,48 грн
Євро (EUR): 43,89 грн
Злотий (PLN): 10,25 грн
Канадський долар (CAD): 29,68 грн
Швейцарський франк (CHF): 44,88 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,96 грн
Євро (EUR): 44,60 грн
Злотий (PLN): 10,37 грн
Канадський долар (CAD): 30,00 грн
Швейцарський франк (CHF): 44,70 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за декілька днів майже не змінився.
Купівля: 40,90 грн
Продаж: 41,01 грн
Раніше "Телеграф" писав, чи коштуватиме долар по 42 гривні вже до кінця року. Повільне знецінювання гривні не несе ризиків для макрофінансової стабільності.