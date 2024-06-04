Украинец показал, как можно "влететь" на 28 тысяч на неправильной диагностике авто

На таких механиков можно в суд подавать

Неправильная диагностика автомобиля может стать причиной значительных финансовых потерь владельцу. Именно это произошло с украинцем, который столкнулся с ложной диагностикой и вынужден был потратить гораздо больше средств на ремонт, чем это было действительно необходимо.

В сообществе автомобилистов "еДрайв" он поделился историей, как из-за неквалифицированных действий автомехаников можно потерять более 27 тысяч гривен. Он надеется, что она будет обучающей для многих водителей.

История с рейкой руля

Mike_v30 – владелец Ford Focus III 2017 года с 2.0 бензиновым двигателем и роботизированной коробкой передач PowerShift. Все началось со стука с левой стороны автомобиля, который сначала был небольшим, но со временем становился все громче. Обеспокоенный этим, он сразу же уехал на привычное СТО, не предполагая никаких проблем.

На СТО приступили к диагностике, тщательно осматривая и проверяя все детали. Был обнаружен люфт в левом колесе, и мастера заподозрили проблему с рулевой тягой или рейкой. Владелец волновался, чтобы это была только рулевая тяга, ведь замена рейки обошлась в четверть стоимости самого автомобиля, около 450 долларов (18200 гривен) на тот момент.

В результате он заказал новую тягу. В ожидании доставки продолжал ездить, а звук с левой стороны авто становился громче. После замены тяги звук не исчез, и после повторной диагностики мастер уверенно заявил: "Нууууу, это рейка, у меня больше подозрений нет". В результате владелец авто приобрел новую рейку, заплатив за нее 18 200 грн. Но как он был удивлен, когда после замены звук никуда не исчез!

На другом СТО сказали, что стук был из-за неисправной шаровой опоры с правой стороны. Но звук был слева. Тогда владельцу авто его товарищ посоветовал поискать в Интернете, каким бывает звук от неисправного опорного подшипника. На это указывал хруст при повороте руля, также присутствовавший при управлении этим автомобилем.

Разъяренный, автор поста заказал новый подшипник и уехал на СТО. Через 40 минут работы проблему решили. В результате ремонт обошелся в 27 800 гривен, но при правильной диагностике владелец мог бы потратить всего 1800 гривен. Этот случай показывает, сколь важно при ремонте не спешить с заменой дорогостоящих деталей, и доверять действительно профессионалам.

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