Свежий воздух, питание и оздоровление: какие детские лагеря откроются летом под Киевом

Все заведения оборудованы укрытиями на случай воздушной тревоги

С наступлением лета каждый родитель начинает задумываться о том, где же организовать полноценный отдых для своего ребенка. На выручку могут прийти оздоровительные заведения, ведь лагерь — это лучшее место, где дети могут провести каникулы с пользой для своего здоровья и развития.

В этом году в Киевской области принимать гостей планирует сразу несколько детских заведений оздоровления и отдыха. В подобных летних лагерях дети находятся под постоянным присмотром опытных вожатых, ходят на экскурсии, занимаются спортом и проживают в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Об этом "Телеграфу" рассказали в Департаменте образования и науки Киева. Детали в материале: "Болгария, Франция или Карпаты: сколько стоит оздоровить ребенка летом 2024 года".

В этом году в Киевской области планируют начать работу сразу несколько детских оздоровительных заведений. К примеру, уже начал работу ДОЗ санаторного типа "Чайка" в Обуховском районе, который готов принять за одну смену одновременно 460 человек.

Детям здесь предлагают 5-разовое питание, насыщенную развлекательную программу, проживание в комфортабельных номерах со всеми удобствами, лечебно-оздоровительные процедуры и медицинское обслуживание.

Стоимость 14-дневной смены стартует от 19 600 гривен в зависимости от даты заезда.

ДОЗ "Чайка" в Обуховском районе

Также планируется возобновление работы коммунального детского заведения оздоровления и отдыха Мироновского городского совета "Звездный" и загородного заведения оздоровления и отдыха "Подснежник" (Обуховский район), завершающих вопросы с документами.

Стоит отметить, что все три перечисленных выше заведения оборудованы укрытиями на случай воздушной тревоги.

Чтобы получить путевку на оздоровление, ребенок должен быть старше семи лет, но младше 18 лет. Дети, требующие особого внимания и поддержки, могут оздоровиться за счет областного бюджета.

Для этого родителям или опекунам следует обратиться в Службу по делам детей и семьи по месту жительства и написать заявление на оздоровление ребенка/детей.

К таким категориям относятся дети-сироты, с инвалидностью, в сложных жизненных обстоятельствах, если один из родителей погиб или пропал без вести во время АТО и так далее.

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