Киевсовет запретил продажу табачных изделий в МАФах — что будет дальше

Депутаты городского совета поддержали соответствующую правку и запустили ларечную детабакизацию, она охватит все районы города

В Киеве постепенно исчезнут малые архитектурные формы (так называемые МАФы), в которых можно будет покупать табачные изделия. Это следует из соответствующего решения Киевского городского совета, который в четверг, 13 июня, ввел новые правила размещения МАФов, электрозарядных станций, вендинга, почтоматов, терминалов и пунктов проката электротранспорта.

В комментарии "Телеграфу" глава фракции "Голос" в КГС Григорий Маленко пояснил, что среди прочего согласно новому порядку в перечне целевых назначений будет отсутствовать опция "продажа табачных изделий".

— Соответственно, во всех новых договорах аренды на размещение временных сооружений невозможно будет указать "продажу табачных изделий". Потому в МАФах нельзя будет продавать табачные изделия. Новый порядок будет внедряться последовательно по районам столицы в течение двух лет, начиная с Печерского района. Благодарю всех причастных, — рассказал избранник.

Соответствующую правку при рассмотрении проекта решения подал на рассмотрение депутатского корпуса представитель фракции "Европейская солидарность" Александр Мищенко.

Он предложил убрать из перечня целевых назначений, по которым возможна аренда киосков, слова "подакцизных товаров (табачных изделий)".

При этом целевое назначение изначально звучало следующим образом: "Размещение временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или иного назначения для продажи товаров широкого потребления (продовольственных и непродовольственных товаров, игрушек и товаров для детей, цветов, видео- и аудиопродукции, садово-огородного инвентаря, полиграфической продукции и канцелярии) и подакцизных товаров (табачных изделий)".

Отметим, что на это решение Киевсовета уже отреагировал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Так, в своем Telegram-канале он написал, что соответствующая норма содержится и в проекте закона №10346, который на днях поддержал комитет парламента, намекая, что в случае принятия этого проекта решение, опыт Киева масштабируют на всю страну.

При этом Гетманцев обнародовал видео голосования столичных депутатов за правку о запрете продажи сигарет в МАФах.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, правительство своим законопроектом №11090 предлагает повысить ставки акциза на табачные изделия. Делать это планируют постепенно. Однако небольшой рост акциза возможен уже с 1 июля, а вот в январе 2025 года акциз вырастет на 23%. В 2026-2028 годах — еще плюс по 5%.

В парламенте этот проект решения о повышении акцизов на сигареты прошел первое чтение. Этот документ очень быстро может стать законом, судя по тому, как настроены нардепы. Но новые цены точно не понравятся курильщикам.

Почему так рассказывает "Телеграф" в материале "Насколько подорожают сигареты? Эти цифры не понравятся курильщикам".