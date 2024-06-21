Киев глазами известного шведского фотографа: как выглядела столица более 50 лет назад

Жизнь бурлит, люди спешат в своих делах

Киев во все времена очаровывал своим неповторимым колоритом и особой энергетикой. Один из величайших фотографов Швеции ХХ века Георг Одднер сфотографировал столицу в 1966 году.

С помощью объектива он зафиксировал и передал атмосферу жизни города и его жителей того времени. Старые фото были опубликованы в телеграм-канале "Киев, живая история".

Дождливый день в столице

В ожидании

Уникальные кадры из архива Георгия Одднера позволяют нам взглянуть на Киев 58 лет назад. Мы видим его не только как большой город с величественными архитектурными достопримечательностями, но и как место, где бурлит жизнь, где люди спешат в своих делах, где царит атмосфера единения и оптимизма.

На Крещатике

Киевская остановка

"Есть в реальности элемент поэтичности, его я хочу уловить", — однажды сказал фотограф.

Городские будни

Паводок на Русановке

Вид на мост Патона из Киево-Печерской лавры

Мост Метро

Георг Одднер (17 октября 1923 — 7 октября 2007) — шведский фотограф, получивший признание как один из величайших мастеров фотографии XX века.

В 1940-х годах увлекся фотографией, работая джазовым музыкантом и параллельно изучая рекламу. Первые шаги в фотосфере сделал благодаря сотрудничеству с Джоном Мелином, арт-директором одного из самых известных рекламных агентств Скандинавии.

Впоследствии Одднер сосредоточился на фоторепортажах, путешествуя по миру и документируя жизнь людей в разных странах. Его работы публиковались в самых престижных изданиях, таких как National Geographic, Life, Time.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника 1963 года, на которой можно увидеть первые турникеты на станции метро "Хрещатик" и реакцию на них пассажиров.

Автоматические турникеты принимали 5 копеечных монету и значительно ускоряли процесс оплаты проезда. Благодаря внедрению "технологической новинки" количество бумажных билетов начало резко снижаться, а очереди на входе в подземку стали гораздо меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел культовый киевский ресторан "Метро" на 1,5 тысячи посетителей. Здесь всегда было шумно и многолюдно, а киевляне часто назначали встречи у ресторана "Метро", потому что его знал каждый житель столицы. Изюминкой заведения было то, что в большом зале проходили выступления "варьете".